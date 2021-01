VIDEO Un pui de leu, conceput prin inseminare artificiala, s-a nascut la gradina zoologica din Singapore

Nasterea leilor prin inseminare artificiala, un fenomen rar

Puiul de leu, care a venit pe lume in octombrie, este "sanatos si curios", a precizat Wildlife Reserves Singapore, administratorul parcurilor zoologice din insula.Acesta creste alaturi de mama sa, Kayla, dar nu-si va cunoaste niciodata tatal, pe Musafa, un leu african in varsta, care a murit dupa inseminare."Mustafa a trait pana la varsta inaintata de 20 de ani, dar nu a avut mostenitori cat timp a fost inca in viata intrucat comportamentul sau agresiv nu a permis o imperechere de succes", a precizat administratorul intr-un comunicat.Nasterea prin inseminare artificiala este inca un fenomen rar in cazul leilor. Prima procedura de acest fel reusita a avut drept rezultat nasterea a doi pui de leu in 2018 in Africa de Sud.Gradina zoologica a difuzat o inregistrare in care apare puiul de leu, botezat Simba, nume inspirat din filmul "Regele Leu", realizat de Disney, in timp ce este hranit cu biberonul si se joaca cu o minge.Populatia de lei salbatici a scazut cu peste 40% in decursul ultimelor decenii. Intre 23.000 si 39.000 de exemplare se afla inca in natura, potrivit Uniunii internationale pentru conservarea naturii (IUCN).Leul, care sta alaturi de mama sa departe de ochii vizitatorilor pentru moment, a inceput sa se hraneasca, pe langa lapte, si cu mici bucati de carne.