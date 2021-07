Un hotel s-a prabusit in China. Cel putin un om a murit, iar mai mai multe persoane sunt date disparute

"Operatiunile de salvare continua si o ancheta este in curs pentru a stabili cauzele dramei" care s-a produs la 15:33 ora locala (07:33 GMT), a anuntat primaria pe reteaua sociala Weibo.Sapte persoane au fost scoase in viata dintre daramaturile hotelului Siji Kaiyuan, dar trei sunt intr-o stare preocupanta, potrivit aceleiasi surse.Hotelul fusese deschis in 2018 si avea 54 de camere, precum si sala de banchet, potrivit descrierii sale pe site-ul chinezesc de rezervari turistice Ctrip.In imaginile difuzate de CCTV pot fi vazuti zeci de salvatori in combinezoane portocalii si cu casti de protectie, alaturi de un munte de daramaturi.Suzhou este un oras cu un bogat patrimoniu istoric si arhitectural care atrage numerosi turisti. Acest oras de circa 12 milioane de locuitori este situat la circa 80 km vest de Shanghai.Cazurile de prabusire a unor imobile apar cu regularitate in China, majoritatea anchetelor scotand la lumina nerespectarea normelor de constructie.In martie 2020, un hotel rechizitionat ca loc de carantina impotriva epidemiei de COVID-19 s-a prabusit in orasul de coasta Quanzhou, provocand moartea a 29 de persoane.Autoritatile au descoperit in timpul anchetei ca trei etaje au fost adaugate ilegal la edificiu, care initial avea patru etaje.In 2016, cel putin 20 de persoane au murit dupa ce cladiri sumare de mai multe etaje, in care traiau muncitori, s-au prabusit in orasul Wenzhou.