Joe Biden vrea sa dubleze salariul minim in Statele Unite. "In cea mai bogata tara din lume, cand muncesti 40 de ore pe saptamana nu ar trebui sa traiesti in saracie"

Salariu de foamete

Aceasta este una dintre cele mai puternice masuri sociale de la instalarea lui Joe Biden la Casa Alba "Inaintea pandemiei, salariul minim federal de 7,25 dolari era deja de nesustinut din punct de vedere economic si moral", a rezumat, la prezentarea acestui proiect de lege, democratul din Virginia Bobby Scott.Aceasta initiativa - in pofida faptului ca se bucura de o mare popularitate in randul populatiei, inclusiv al sustinatorilor republicanilor, si ca este sustinuta de peste un deceniu de catre sindicate - se loveste de opozitia republicanilor, asupra carora lobby-ul intreprinderilor exercita presiuni din cauza ca nu vor sa suporte costurile."In cea mai bogata tara din lume, atunci cand muncesti 40 de ore pe saptamana nu ar trebui sa traiesti in saracie", subliniaza Bernie Sanders, un fost candidat preogrsist la presedintie, care sustine proiectul si care spera sa-i convinga pe sceptici."Acesta nu este un ideal radical", da asigurari senatorul din Vermont, care catalogheaza cei 7,25 de dolari actuali drept un "salariu de foamete". Marasmul economic cauzat de pandemia covid-19 afecteaza mai ales micile intreprinderi din sectorul restauratiei. Astfel, ele nu vad cu ochi buni aceasta initiativa, inclusa in uriasul plan de salvare in valoare de 1.900 de miliarde de dolari.