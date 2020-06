Salariul minim va creste in Germania la 10,45 euro/ora pana in 2022

Ziare.

Votul in comisie privind necesitatea majorarii salariului minim a fost unanim. Din comisie fac parte reprezentanti ai sindicatelor, industriei si academicieni. Guvernul de la Berlin urmeaza sa includa in legislatie recomandarile comisiei.Coalitia guvernamentala condusa de Angela Merkel a votat in 2014 o lege, care a intrat in vigoare la 1 ianuarie 2015, privind introducerea salariului minim de 8,50 euro pe ora si de care urmau sa beneficieze 15% din angajatii din Germania, care pana atunci primeau un salariu mai mic.In 2017, salariul minim pe economie in Germania a fost majorat pana la 8,84 euro pe ora, iar in luna ianuarie 2019 a fost majorat din nou, la 9,19 euro pe ora. In prezent, salariul minim in cea mai mare economie europeana se situeaza la 9,35 euro pe ora.Conform recomandarilor comisiei, salariul minim ar urma sa creasca in patru etape: la 9,50 euro pe ora de la 1 ianuarie 2021; la 9,60 euro pe ora de la 1 iulie 2021; la 9,82 euro pe ora de la 1 ianuarie 2022; si in final la 10,45 euro pe ora de la 1 iulie 2022.Conform unui studiu publicat recent, introducerea salariului minim in Germania a condus la cresterea productivitatii muncii in aceasta tara, stimulandu-i pe salariati sa schimbe compania.Dupa introducerea unui salariu minim, anumiti angajati cu salarii scazute au migrat spre companii mai mari care ofereau locuri de munca in regim full time si mai bine calificate, precum si o recompensa salariala mai mare pentru aceeasi munca, au observat cercetatorii de la University College London (UCL) si Institutul german pentru piata muncii (IAB).In regiunile unde salariul mediu era mai modest, iar introducerea unui salariu minim a complicat situatia, s-a constatat o scadere a numarului de mici companii cu cel putin trei angajati in beneficiul marilor companii, ceea ce a imbunatatit mixul companiilor in aceste regiuni, arata autorii studiului.Datele publicate luna aceasta de Oficiului Federal de Statistica (Destatis) arata ca salariile reale in Germania au urcat cu 0,4% in primul trimestru din 2020, cel mai slab ritm de crestere din ultimii aproape sase ani, pe fondul impactului pandemiei de coronavirus (COVID-19) asupra celei mai mari economii europene.Salariile nominale au crescut in ritm anual cu aproximativ 2,1% in primele trei luni din acest an, in timp ce preturile de consum au urcat cu aproximativ 1,6%, ceea ce inseamna mai multi bani pentru consumatori. Dar cresterea salariilor reale in Germania este cea mai lenta din trimestrul patru din 2013.Majorarea salariilor si nivelul scazut record al somajului au sprijinit in ultimii ani expansiunea economiei germane, care in mod traditional este dependenta de exporturi. Din 2010, salariile reale au crescut in medie cu 1,2% pe an.