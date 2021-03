Cine e Samia Suluhu Hassan, prima femeie presedinte al Tanzaniei. E in contrast total cu fostul sef de stat, care ar fi murit de COVID-19

Cariera politica

Pandemia de COVID-19

Viata personala

Samia a devenit singurul lider national al Africii, iar presedintia este un rol in mare parte ceremonial. "Acesta este momentul sa ne ingropam diferentele. Nu este un moment pentru a arata cu degetul, dar este un moment pentru a ne tine mainile si a merge inainte impreuna", a spus Samia Suluhu in cadrul ceremoniei in care si-a depus juramantul, potrivit The Guardian.com A fost aleasa pentru prima data intr-o functie publica in 2000, iar in 2014 a devenit vicepresedintele Adunarii Constituante, create pentru a elabora o noua constitutie, potrivit BBC.com Din punct de vedere al personalitatii, Samia Suluhu si John Magufuli au fost intotdeauna in contrast. Fostul presedinte era vazut drept un om impulsiv, care isi exprima sentimentele si credintele fara perdea, pe cand Samia a fost mereu mai atenta si retinuta. In plus, oamenii o caracterizeaza ca fiind o buna ascultatoare, care crede in urmarea procedurilor corecte.January Makamba, un deputat care a lucrat cu ea, a numit-o "cel mai subevaluat politician din Tanzania", dar si "un lider foarte capabil".Una dintre cele mai grele decizii pe care le are de luat in noua functie este daca va continua abordarea sceptica a predecesorului ei in ceea ce priveste tratarea COVID-19, potrivit CNN.com La inceputul pandemiei, Magufuli a refuzat sa trateze cu seriozitate pandemia, indemnandu-i pe cetateni sa se roage pentru a indeparta virusul, crezand ca "virusul satanic nu poate sa traiasca in corpul lui Iisus Hristos".In plus, a declarat ca numarul tot mai mare de cazuri nu arata decat ca kit-urile de testare sunt defecte.In iunie, el a sustinut ca tara sa a eradicat coronavirusul "prin harul lui Dumnezeu", a pus sub semnul intrebarii siguranta vaccinurilor straine Covid-19 si a militat pentru utilizarea medicamentelor pe baza de plante si a tratamentelor cu aburi.Tanzania nu a raportat cifrele Covid-19 de aproape un an, determinand Organizatia Mondiala a Sanatatii sa solicite guvernului sau sa publice date despre coronavirus si sa intensifice masurile de sanatate publica.Cu toate ca ii era loiala fostului presedinte, nu se temea sa aiba pozitii diferite. Cea mai semnificativa dovada in acest sens a fost in 2017, cand l-a vizitat in spital pe Tundu Lissu, liderul opozitiei, dupa ce acesta supravietuise unei tentative de asasinat.Vizita ei a facut valuri deoarece existau speculatii cum ca ar fi fost implicati agenti de stat. Lissu a plecat in exil dupa aceea, revenind pentru scurt timp pentru a participa la alegerile de anul trecut, dar s-a intors sa locuiasca in Belgia , spunand ca a primit mai multe amenintari cu moartea.In ciuda faptului ca a fost vicepresedinte din 2015 si ministru de stat in guvernul anterior, se stiu putine lucruri despre viata privata a Samiei.S-a nascut in ianuarie 1960, in Zanzibar. A studiat administratia publica in Tanzania, iar apoi a absolvit Universitatea Manchester, din Marea Britanie. S-a casatorit cu Hafidh Ameir in 1978, un academician agricol. De cand Samia a devenit vicepresedinte, cei doi nu au fost vazuti impreuna. Au patru copii, iar unul este membru al Camerei Reprezentantilor din Zanzibar.