Parlamentul European cere mai multe sanctiuni impotriva Belarusului in urma deturnarii zborului Ryanair

Intr-o rezolutie adoptata cu 626 voturi pentru, 16 voturi impotriva si 36 abtineri, eurodeputatii condamna ferm "deturnarea zborului Ryanair" ca act de " terorism de stat" si solicita eliberarea imediata si neconditionata a lui Roman Protasevici si a Sofiei Sapega, precum si a tuturor celorlalti prizonieri politici din Belarus.Rezolutia PE indeamna Consiliul sa sanctioneze cat mai curand posibil persoanele si entitatile din Belarus implicate in devierea fortata a avionului companiei Ryanair si in rapirea celor doi.De asemenea, statele membre ale UE trebuie sa actioneze de urgenta cu un nou pachet de sanctiuni impotriva celor care au participat sau au fost complici la fraudele electorale de anul trecut si la incalcarile ulterioare ale drepturilor omului in Belarus, arata textul rezolutiei. Procurorii, judecatorii si cei ce lucreaza in structurile de aplicare a legii care au un rol in reprimare ar trebui sa se afle pe lista de sanctiuni, precum si agentii care lucreaza pentru regim in domeniul dezinformarii, mass-mediei si propagandei, cum ar fi Marat Markov, cel care l-a intervievat pe Roman Protasevici pe canalul de stat ONT pe 2 iunie.In plus, eurodeputatii solicita masuri economice si sectoriale rapide care sa vizeze principalele industrii din Belarus, in special sectorul titeiului si al produselor petroliere, al otelului si al prelucrarii lemnului.Sprijinul financiar acordat regimului trebuie strict refuzat, precum si orice noi linii de credit pentru bancile tarii, iar investitiile in infrastructura sau in intreprinderi economice trebuie oprite. Institutiile financiare europene trebuie impiedicate sa achizitioneze obligatiuni sau orice alt instrument financiar emis de guvernul belarus si de institutiile publice afiliate.Rezolutia mai cere ca Belarusul sa fie suspendat din organismele sportive internationale si de la evenimentele internationale, inclusiv de la campionatele europene si mondiale, precum si de la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Eurodeputatii indeamna, de asemenea, Uniunea Asociatiilor Europene de Fotbal ( UEFA ) sa retraga drepturile de difuzare a viitorului turneu de fotbal EURO 2020 televiziunii de stat belaruse si sa le aloce gratuit televiziunii independente Belsat.La 23 mai, autoritatile belaruse au fortat un avion al companiei Ryanair ce decolase din Atena cu destinatia Vilnius sa schimbe ruta si sa aterizeze la Minsk, invocand o alerta cu bomba. Doi pasageri, jurnalistul disident belarus Roman Protasevici si iubita lui, Sofia Sapega, au fost arestati.