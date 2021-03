Oficiali rusi de rang inalt, sanctionati de SUA in dosarul otravirii lui Navalnii

Aceste sanctiuni vizeaza sapte oficiali rusi de rang inalt.Ele au fost impuse "in concert strans cu cu partenerii nostri din UE" si sunt "un semnal clar" transmis Moscovei, declara un ofiial american sub protectia anonimatului."Ne reiteram apelul la eliberarea imediata si fara conditii a domnului Navalnii", declara acest oficial.Serviciile americane de informatii au conchis ca Guvernul rus se face vinovat de oravirea cu un agent de tip noviciok, in Rusia , in august, a principalului opozant al lui Vladimir Putin , subliniaza el.La randul lor, Statele Uniunii Europene au oficializat luni sanctiunile impotriva a patru inalti functionari rusi implicati in proceduri judiciare angajate impotriva opozantului rus Aleksei Navalnii si in reprimarea sustinatorilor sai, relateaza AFP.Potrivit unor surse europene, personalitatile sanctionate sunt Aleksandr Kalasnikov, director al serviciilor penitenciare, Aleksandr Bastrikin, responsabil al Comitetului rus de ancheta, Igor Krasnov, procuror general, si Viktor Zolotov, sef al Garzii nationale a Rusiei. Numele lor urmeaza sa fie publicate marti in Jurnalul oficial al UE.