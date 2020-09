Sanctiunile UE impotriva responsabililor pentru represiunea din Belarus, blocate de Cipru

Nicosia blocheaza masurile - convenite luna trecuta ca raspuns la frauda electorala si reprimarea protestelor din Belarus - cerand noi actiuni impotriva Turciei, pentru activitatile sale de explorare a zacamintelor de gaz din Mediterana de Est.Cele doua chestiuni nu sunt direct legate, dar Cipru argumenteaza ca Uniunea Europeana trebuie sa actioneze similar cand raspunde incalcarii unor principii fundamentale. Potrivit Nicosiei, Ankara incalca legea si ameninta suveranitatea Ciprului.Seful diplomatiei UE, Josep Borrell, a declarat dupa discutiile de luni, de la Bruxelles, ca nu acuza Cipru pentru ca nu si-a dat votul, necesar pentru a asigura unanimitatea, si ca intelege situatia cipriotilor.Cu toate acestea, este crucial sa adoptam sanctiunile, intrucat "credibilitatea noastra este in joc", a spus el, adaugand ca a vedea masurile trecute a devenit un "angajament personal".Ministrul de externe finlandez Pekka Haavisto si-a exprimat frustrarea pe Twitter , afirmand ca tara sa va fi gata sa treaca la votul prin majoritate calificata pentru adoptarea masurilor, in locul unanimitatii.Omologul sau leton, Edgars Rinkevics, a afirmat ca situatia este "regretabila" si a postat pe Twitter ca masurile "au fost luate ostatice". "Le transmite un semnal gresit belarusilor, societatilor noastre si intregii lumi", a adaugat el.Inainte de inceperea discutiilor, Spania, Romania, Croatia si Lituania si-au exprimat sprijinul pentru activarea sanctiunilor, noteaza dpa.Borrell a mai spus ca inca se discuta daca Lukasenko sa apara personal pe lista sanctiunilor.Intr-o decizie care a atras acuzatii de amestec din partea Moscovei si Minskului, Borrell si cei 27 de ministri de externe ai UE s-au intalnit luni cu Svetlana Tihanovskaia la Bruxelles.Purtatoarea de cuvant a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a spus ca intalnirea "este potrivnica scopului restabilirii stabilitatii".Premierul belarus Roman Golovcenko a acuzat Occidentul ca incearca sa alimenteze haosul in Belarus, o fosta republica sovietica din estul Europei."Tara noastra se confrunta cu o presiune fara precedent din exterior", a mai spus Golovcenko.