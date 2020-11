Sapte persoane au murit, iar alte doua au intrat in coma indusa dupa ce au baut un antiseptic diluat foarte folosit in Extremul Orient rus

Autoritatile au anuntat sambata ca noua locuitori din satul Tomtor s-au simtit rau dupa ce au baut lichid antiseptic - foarte folosit de la inceputul pandemiei covid-19, cumparat de la un magazin local.Trei persoane au murit pe loc, sambata, iar celelalte sase au fost transportate in capitala regionala, Iakutk.Patru dintre aceste persoane au murit la spital, iar "doua persoane raman in coma, iar situatia lor nu s-a schimbat", a precizat luni serviciul de presa al Ministerului Sanatatii din Iakutia, citat de agentia rusa de presa RIA Novosti.Este vorba despre o femeie in varsta de 48 de ani si un barbat in varsta de 32 de ani, amandoi conectati la aparate de respitatie artificiala, au precizat autoritatile.Anchetatori au anuntat ca au gasit un recipient de cinci litri neetichetat, la fata locului. Analizele au aratat ca acesta continea in proportie de 69% etanol - un alcool industrial toxic.Acest antiseptic urmeaza sa fie retras de la vanzare, au anuntat duminica autoritatile sanitare din Iakutia.Consumul de produse de curatare, farmceutice sau antigel pentru masini se afla la originea unor fapte diverse dramatice anual, in fosta URSS, mai ales in regiuni rurale deosebit de defavorizate.In 2016, peste 100 de persoane s-au otravit, iar 78 dintre ele au murit, in regiunea Irkutk, in Siberia Orientala, dupa ce au consumat o infuzie de baie de paducel cu metanol, al carui consum poate provoca orbire si dificultati respiatorii fatale.Consumul de alcool a scazut in ultimii ani in Rusia , in urma unor importante masuri publice, insa vanzarea acestuia a crescut din nou dupa izolarea impusa de catre autoritati, in martie, in lupta impotriva pandemiei covid-19.