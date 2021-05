Sapte turisti au murit inecati dupa ce au incercat sa isi faca un selfie

Din cele 20 de persoane aflate in ambarcatiune, 11 au fost salvate, doua persoane fiind in continuare date disparute, scrie The Independent Autoritatile au deschis o ancheta pentru a stabili cu exactitate cum s-a petrecut totul.Barca are o capacitate maxima de 14 persoane, dar atunci transporta 20, ceea ce ii face pe anchetatori sa ia in calcul si neglijenta operatorului. Mai mult, ambarcatiunea era condusa de un copil de 13 ani."Cei 20 de oameni si-au facut un selfie pe partea dreapta a barcii, care s-a dezechilibrat si s-a rasturnat", a declarat Ahmad Lutfi, seful politiei.