Fostul presedinte francez Sarkozy, inculpat pentru "asociere de raufacatori"

La finalul a patru zile de audiere si unui interogatoriu fluviu de peste 40 de ore incheiat luni seara, Nicolas Sarkozy a fost inculpat pentru a patra oara in acest dosar tentacular.Informatia, dezvaluita de publicatia online Mediapart, a fost confirmata pentru AFP de Parchetul national financiar."Am aflat cu cea mai mare stupefactie despre aceasta noua inculpare (...). Nevinovatia mea este din nou desconsiderata de o decizie care nu aduce nici cea mai mica dovada privind orice finantare ilicita", a reactionat fostul presedinte francez pe Facebook "In cele din urma voi dovedi nevinovatia mea completa. Ma voi lupta cu toata determinarea si energia de care sunt capabil. Injustitia nu va castiga", a mai spus Nicolas Sarkozy.Pe 31 ianuarie, magistratii l-au inculpat pentru "asociere de raufacatori" pe unul dintre fostii sai colaboratori, Thierry Gaubert, suspectat ca a beneficiat de fonduri provenind de la regimul libian al lui Muammar Gaddafi care ar fi alimentat campania lui Sarkozy.Printr-un rechizitoriu auxiliar de la sfarsitul lui ianuarie, Parchetul national financiar a extins investigatiile la aceste fapte de "asociere de raufacatori", deschizand calea catre inculparea mai multor noi suspecti, precum si catre agravarea urmaririi judiciare a unor protagonisti deja inculpati, printre care si Sarkozy."Oricine vede ca este vorba despre o decizie fara precedent, in coerenta cu investigatiile realizate. Procedura isi urmeaza cursul", a declarat Vincent Brengarth, avocatul asociatiei anti-coruptie Sherpa, parte civila in acest dosar.Fostul sef al statului a fost deja inculpat in martie 2018 pentru "coruptie pasiva", "tainuire de deturnare de fonduri publice" si "finantare ilegala a campaniei". De asemenea, el a fost plasat sub control judiciar.Cu prilejul ultimei sale audieri, in iunie 2019, Sarkozy a denuntat un "complot", iar apoi a refuzat sa raspunda intrebarilor magistratilor.Nicolas Sarkozy a invocat in special imunitatea sa prezidentiala, reprosandu-le judecatorilor ca au iesit din perimetrul autorizat al anchetei si afirmand ca deturnarea de fondurile publice ale unei tari straine, de care este acuzat, este un delict care nu exista in legea franceza.Curtea de apel din Paris a respins in mare parte recursul lui Sarkozy si a validat aproape in intregime investigatiile lansate in urma cu opt ani in aceasta afacere cu multiple ramificatii.Avocatii lui Sarkozy au facut recurs si la aceasta decizie, a declarat o sursa judiciara pentru AFP.Ancheta a fost deschisa dupa publicarea de catre Mediapart in 2012, intre cele doua tururi ale alegerilor prezidentiale, a unui document menit sa dovedeasca faptul ca victoria din alegeri a lui Sarkozy din urma cu cinci ani a fost finantata de regimul lui Muammar Gaddafi.In urma marturiilor unor demnitari libieni, a consultarii unor note ale serviciilor secrete de la Tripoli si a acuzatiilor aduse de un intermediar, magistratii au reusit sa adune in sapte ani de munca o serie de indicii tulburatoare care contureaza aceasta teorie.Totusi, nicio proba materiala indiscutabila nu a fost gasita pana acum, chiar daca miscari de fonduri suspecte au dus la noua inculpari pana in prezent.In noiembrie 2016, omul de afaceri Ziad Takieddine - unul dintre inculpatii in acest dosar si care este cautat de autoritati dupa condamnarea sa in iulie intr-o alta afacere rasunatoare - a afirmat ca i-a dat in perioada de sfarsit a lui 2006 si inceput al lui 2007 cinci milioane de euro lui Sarkozy, pe atunci ministru de interne, si directorului sau de cabinet, Claude Gueant.Pe langa acest dosar, in care investigatiile sunt inca in curs, fostul sef de stat va fi judecat intre 23 noiembrie si 10 decembrie pentru "coruptie" in afacerea asa-numita a "ascultarilor". El este suspectat ca, impreuna cu avocatul sau Thierry Herzog, a incercat sa obtina de la un inalt magistrat, Gilbert Azibert, informatii secrete intr-o procedura judiciara.Sarkozy urmeaza, de asemenea, sa fie judecat intre 17 martie si 15 aprilie 2021 pentru finantarea ilegala a celeilalte sale campanii prezidentiale, cea din 2012, in cadrul afacerii Bygmalion, in care i se reproseaza depasirea plafonului de cheltuieli de campanie.