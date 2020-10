Sarpe cu doua capete, descoperit in Florida, dupa ce a fost capturat de o pisica

Potrivit LiveScience.com, Kay Rogers, o rezidenta din Palm Harbor, a vazut pentru prima data acea reptila cu doua capete in urma cu o luna, dupa ce pisica familiei ei, Olive, a adus sarpele in sufrageria locuintei sale. Citata de ClickOrlando.com, Kay Rogers a declarat ca atat ea, cat si ceilalti membri ai familiei au crezut la inceput ca sarpele era ranit, inainte ca fiica ei sa descopere ca reptila avea doua capete.Sarpele a primit numele "Dos" - "Doi", in limba spaniola -, iar Kay Rogers a dezvaluit ulterior pe Facebook ca alimentatia este cea mai mare problema cu care se confrunta reptila."Am incercat mai multe lucruri pentru a il hrani, dar sarpelui ii este greu sa isi coordoneze cele doua capete", a scris ea pe aceasta retea de socializare.Familia Rogers a contactat The Florida Fish and Wildlife Conservation Commission Research Institute, ai carui angajati au acceptat sa ingrijeasca acest exemplar special de sarpe.Sarpele a fost preluat de Florida Wildlife Conservation (FWC) si transportat la un adapost pentru animale administrat de aceasta institutie.Expertii de la FWC afirma ca Dos este un exemplar tanar de Coluber constrictor, un sarpe neveninos frecvent intalnit in sud-estul Statelor Unite, potrivit reprezentantilor Florida Museum.Afectiunea de care sufera aceasta reptila, denumita bicefalie, "este neobisnuita si apare in timpul dezvoltarii embrionului, cand gemenii monozigoti nu reusesc sa se separe, iar cele doua capete se dezvolta si raman atasate de un singur trup", au explicat expertii americani.Ei au adaugat ca ambele capete ale sarpelui Dos sunt capabile sa isi miste ochii, gaturile si limbile in mod independent, "dar nu intotdeauna in aceeasi directie".Conform specialistilor, serpii cu doua capete intampina mari dificultati pentru a supravietui in natura, deoarece creierele lor separate iau decizii diferite. Acest proces poate sa ii afecteze atunci cand incearca sa se hraneasca sau sa fuga din calea rapitorilor.In 2018, o vipera cu doua capete a fost capturata pe o proprietate din statul american Virginia, iar un pui bicefal de sarpe cu clopotei a fost vazut in statul New Jersey in 2019.Potrivit LiveScience.com, bicefalia poate sa apara la mai multe specii de animale, nu doar la serpi.