Sase noi decese in Italia provocate de coronavirus, cel mai redus bilant din ultimele patru luni

Tot in ultimele 24 de ore au fost confirmate in Italia 126 de noi cazuri de COVID-19, dintre care 78 in regiunea Lombardia, totalul imbolnavirilor ajungand astfel la 240.436.Continua de asemenea scaderea numarului pacientilor internati la terapie intensiva, numai 96 fiind in prezent in aceasta situatie pe ansamblul Italiei. Cu epidemia sub control, aceasta tara practic a incheiat relaxarea restrictiilor, dar sunt monitorizate cu atentie mai multe focare aparute in diferite parti ale tarii.Totusi, in Lombardia, regiunea cea mai afectata, a fost prelungita pana pe 14 iulie purtarea obligatorie a mastii, chiar si in spatiile deschise. Responsabilul pentru sanatate din aceasta regiune, cu rang de ministru in administratia regionala, Giulio Gallera, a avertizat: "Virusul este aici (...) Nu trebuie sa renuntam la ideea ca normalitatea noastra trebuie sa fie o normalitate diferita. Masca, astazi un sacrificiu, este de asemenea utila pentru acest lucru. Vom vedea la jumatatea lunii iulie daca putem renunta temporar la ea, dar cred ca fiecare dintre noi trebuie sa fie responsabil si sa inteleaga ca reducerea raspandirii virusului depinde si de atitudinea personala".