Sase oficiali apropiati a lui Putin sunt vizati de sanctiunile UE in cazul Navalnii

Pe aceasta lista cu sanctiuni se afla de asemenea seful directiei de politica interna din cadrul administratiei prezidentiale de la Moscova , doi viceministri de la aparare, precum si trimisul presedintelui Vladimir Putin in districtul federal Siberia, a adaugat acelasi reprezentant al UE.Omul de afaceri Evgheni Prigojin - finantatorul fabricii de trolli rusi de la Sankt Petersburg si al grupului de mercenari Wagner - se afla de asemenea sub regimul sanctiunilor UE, in dosarul libian, a indicat sursa citata.Uniunea Europeana a convenit sa sanctioneze sase persoane si o companie din Federatia Rusa in urma otravirii opozantului rus Aleksei Navalnii, a relatat anterior DPA, citand diplomati europeni.Aleksei Navalnii si-a pierdut cunostinta in timpul unui zbor intern in Siberia pe 20 august si doua zile mai tarziu a fost transportat in Germania in coma. Dupa realizarea unui test in laboratorul armatei, Germania a ajuns la concluzia ca Navalnii a fost otravit cu agent neurotoxic din familia Noviciok, de uz militar.Alte doua laboratoare - unul din Franta, celalalt din Suedia - au confirmat rezultatul anuntat de Berlin. Si Organizatia pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) a confirmat saptamana trecuta ca Navalnii a fost otravit cu Noviciok. Rusia insa respinge categoric orice implicare in otravirea opozantului rus si a avertizat miercuri prin vocea ministrului de externe Serghei Lavrov ca va raspunde la sanctiunile UE cu masuri 'in oglinda'.