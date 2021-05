Sat acoperit de lava in urma eruptiei unuia dintre cei mai periculosi vulcani din lume. Cel putin 32 de morti VIDEO

A Volcano erupts in Democratic Republic of Congo. (Mt. Nyiragongo) pic.twitter.com/QdEoJtTSzF - #SimplicityIsComplex™... (@andivamorgan) May 22, 2021

Nyiragongo volcanic erruption in eastern Congo near Goma town pic.twitter.com/KUiW2tDQcR - Just_mowsey.🇺🇬🇺🇬 (@Mowzes3) May 22, 2021

Mount #Nyiragongo Volcano erupt in Goma, Democratic Republic of the Congopic.twitter.com/D315eZK0YX - Maybeks (@Maybeks) May 23, 2021

Noua dintre victime au murit arse atunci cand lava le-a cuprins locuintele, iar cinci au decedat in urma inhalarii fumului sau gazelor toxice, potrivit Reuters Eruptie infricosatoare a unuia dintre cei mai periculosi vulcani din lume. Oras cu 2 milioane de locuitori evacuat in graba VIDEOAlte 14 persoane au murit in accidente rutiere, iar patru erau detinuti care au incercat sa evadeze din inchisoarea Munzenze, in urma eruptiei unuia dintre cei mai periculosi vulcani din lume. Un oras cu 2 milioane de locuitori a fost evacuat in graba Mai multe cutremure de mica intensitate au aparut ulterior in regiune, iar bilantul deceselor este in crestere. Mai multi locuitori au declarat ca inca au rude disparute sau decedate in cladirile daramate.