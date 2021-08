Fostul ministru afgan al Comunicațiilor s-a angajat curier pe bicicletă în Germania: "Nu am de ce să mă simt vinovat" VIDEO

Fostul ministru, Sayed Sadaat, spune că acasă unii l-au criticat pentru că a ales un astfel de loc de muncă după ce a fost membru al guvernului de la Kabul timp de doi ani, până în 2018.Însă el nu are regrete. "Nu am de ce să mă simt vinovat", spune Sadaat, stând lângă bicicletă îmbrăcat în uniforma sa portocalie."Sper că şi alţi politicieni vor urma aceeaşi cale, să lucreze cu publicul, în loc să stea mereu ascunşi", spune fostul ministru. Specializat în IT şi telecomunicaţii, el a încercat să-şi găsească în Germania un loc de muncă în aceste domenii, dar nu a reuşit, întrucât nu ştie limba germană. Aşa că a început să o înveţe, având în fiecare zi un program de patru ore cursuri de germană şi apoi lucrează seara şase ore curier pe bicicletă.Povestea sa s-a bucurat cu atât mai mult interes în condiţiile evoluţiilor din ţara sa ajunsă din nou sub controlul talibanilor. Familia şi prieteni ai lui vor de asemenea să plece şi speră să se poată urca într-unul din zborurile de evacuare sau să părăsească Afganistanul pe alte căi