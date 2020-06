Scaderi puternice ale actiunilor de pe bursele europene si americane. Unul dintre motive: temeri privind un al doilea val COVID-19

Ziare.

Indicele pan-european Stox 600 a inchis in declin cu 4%, iar componenta auto in scadere cu 6,9%, toate sectoarele si bursele fiind in teritoriu negativ.In centrul atentiei a fost reactia investitorilor la cele mai recente estimari facute de Rezerva Federala. Miercuri, banca centrala americana a mentinut neschimbate dobanzile si a indicat sa nu se asteapta sa le majoreze inainte de 2022. Fed a mai prognozat ca economia americana se va contracta cu 6,5% in 2020, inainte de a avansa cu 5% in 2021."Nu ne gandim la cresterea dobanzilor. Nu ne gandim nici sa ne gandim la cresterea dobanzilor. Ne gandim la sustinerea economiei. Ne gandim ca va dura ceva timp", a declarat presedintele Fed, Jerome Powell.Evolutia coronavirusului ramane un motiv major de ingrijorare pentru investitori. Miercuri, a fost anuntata anularea festivalurilor de muzica extrem de populare Coachella si Stagecoach, in urma unui ordin al directorului pentru Sanatate Publica din comitatul Riverside, din California, dr. Cameron Kaiserm referindu-se la temeri legate de agravarea raspandirii Covid-19 in toamna.Mai multe state americane care au fost printre primele care au renuntat la masurile de izolare au raportat cresteri ale numarului de cazuri de infectare si ale spitalizarilor, intre acestea fiind Texas, Florida si Arizona.Actiunile Lufthansa au scazut cu 9%, in urma anuntului companiei germane ca pana la 26.000 de angajati sunt in pericol sa isi piarda locurile de munca.Titlurile Renault au coborat cu 14%. Presedintele grupului, Jean-Dominique Senard, a afirmat in Parlamentul Frantei ca nu este discutata o a doua injectie de capital de stat.Actiunile Just Eat Takeaway au inversat cresterea initiala, coborand cu aproape 4%, in urma anuntarii unui acord de 7,3 miliarde de dolari pentru preluarea companiei GrubHub.Titlurile Unilever au fost printre putinele actiuni europene cu o evolutie pozitiva, crescand cu 0,5%, in urma anuntarii unificarii conducerii sale duale, pentru a avea o flexibilitate mai mare pentru fuziuni si achizitii.Indicele londonez FTSE 100 a scazut cu 4%, DAX al bursei din Frankfurt cu 4,5%, iar CAC 40 al bursei din Paris cu 4,71%. Indicele FTSE MIB al bursei din Milano a coborat cu 4,8%, iar indicele IBEX 35 al bursei din Madrid cu 5%.Pe Wall Street, indicele Dow Jones Industrial a coborat cu 6,9%, respectiv cu peste 1.800 de puncte, inregistrand cea mai slaba evolutie dupa luna martie. Indicele S&P 500 a scazut cu 5,7%, iar Nasdaq cu 5,3%.