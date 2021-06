Scandal de miliarde: Bogatii lumii nu au platit aproape deloc taxe in anumiti ani

Astfel ca, cel mai bogat om de pe planeta, CEO-ul Amazon, Jeff Bezos, nu a platit nici un impozit federal pe venit in 2007 si 2011. De asemenea, Tehnoking of Tesla Elon Musk a reusit sa faca acelasi lucru in 2018.Si fondatorul Bloomberg LP, Michael Bloomberg, si investitorii Carl Icahn si George Soros s-a dovedit, de asemenea, ca a platit rate minime ale impozitului pe venit federal in ultimii ani, mai anunta NDTV Intre 2014 si 2018, averea lui Warren Buffett ar fi crescut cu pana la 24,3 miliarde de dolari si a raportat ca a platit 23,7 milioane de dolari in impozite, potrivit datelor revizuite de ProPublica. In aceste conditii, se pare ca multimiliardarul a avut o cota de impozitare de 0,1%.Potrivit ProPublica, spune ca datele au fost furnizate organizatiei de stiri dupa ce a publicat o serie de articole care examineaza activitatea Fiscului din SUA.Comisarul fiscal, Charles Rettig, a declarat, in cadrul unei sedinte a comisiei de finante a Senatului, ca agentia sa deschide o ancheta asupra sursei informatiilor."Pot confirma ca exista o investigatie cu privire la afirmatiile potrivit carora sursa informatiilor din acel articol provine de la Fisc. Impartasesc preocuparile fiecarui american pentru natura sensibila si privata si natura confidentiala a informatiilor pe care le primeste Fiscul", a declarat Rettig.Warren Buffett, Michael Bloomberg si Carl Icahn au declarat pentru ProPublica ca au platit impozitele datorate, fiind intrebari de canalul de stiri.Rettig a spus ca nu poate comenta in mod direct articolul sau situatia fiscala a niciunei persoane. Angajatii federali sunt pasibili de inchisisoare pentru eliberarea necorespunzatoare a datelor privind contribuabilii privati."In aceasta dimineata exista ceea ce pare a fi o divulgare masiva, neautorizata, a inregistrarilor contribuabililor. Avand in vedere responsabilitatea IRS de a proteja datele contribuabililor, are responsabilitatea de a investiga sursa acestei dezvaluiri. Cei mai bogati ai acestei tari, care au profitat enorm in timpul pandemiei, nu si-au platit partea echitabila", a declarat presedintele Comitetului financiar al Senatului SUA, Ron Wyden.