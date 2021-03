Contre intre Comisia Europeana si Marea Britanie, dupa amenintarile Ursulei von der Leyen privind blocarea exporturilor de vaccin AstraZeneca

"Uniunea Europeana stie ca restul lumii priveste maniera in care se comporta Comisia", a declarat Ben Wallace pentru postul de televiziune SkyNews."In cazul in care contractele si angajamentele sunt rupte, acest lucru ar fi extrem de daunator pentru un bloc comercial care se lauda cu respectarea legii", a continuat el. Demnitarul britanic a subliniat ca productia de vaccinuri se bazeaza pe o colaborare ce implica mai multe tari, avertizand ca blocarea exporturilor AstraZeneca ar compromite nu doar sansele cetatenilor lor de a avea un program de vaccinare adecvat, dar ar afecta numeroase alte tari din lume si reputatia UE.Sefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen , a amenintat sambata cu blocarea exporturilor de vaccin dezvoltat de AstraZeneca daca Uniunea Europeana nu primeste mai intai livrarile sale. In ziua precedenta, ea se pronuntase pentru o mai mare transparenta si reciprocitate in legatura cu exporturile de vaccinuri anti-COVID-19, mentionand ca problema reciprocitatii si a unui mecanism aferent va fi analizata cu celelalte tari membre la summitul UE din 25-26 martie.