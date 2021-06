Patru barbati au murit impuscati dupa ce s-au luat la cearta pe sezlonguri

Pe plaja Velipoje din apropiere de Shkoder, membrii a doua familii care conduc hoteluri in acel loc s-au certat in legatura cu aranjamentul corturilor si sezlongurilor.Nu e clar deocamdata de ce conflictul a escaladat atat de tare incat s-a ajuns la folosirea armelor.Numeroase forte speciale au securizat duminica dimineata locul unde s-a produs incidentul.Oaspetii de la un hotel din apropiere care au fost alarmati in somn de focurile de arma au parasit locul de cazare. Printre ei s-ar fi aflat si turisti din Kosovo