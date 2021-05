Scene ireale, filmate pe o autostrada din Ungaria. Doi soferi de camion se "impung" in mers VIDEO

Totul s-a intamplat pe autostrada M1, catre Gyor, la kilometrul 43, in dreptul zonei de odihna Obarok. Cele doua camioane s-au atins de mai multe ori, in ceea ce pare o sicanare in trafic intre soferi.Soferul de TIR care a filmat scena a explicat ce s-a intamplat: "Dupa parerea mea, cel de pe banda exterioara accelera in timp ce camionul din stanga il depasea, astfel incat acesta sa nu se poata regrupa pe banda dreapta si sa se blocheze in sectiunea interzisa. Mizerii facute de un sofer de pe prima banda. Celalalt, ca sa se razbune, l-a impins spre banda de urgenta!", potrivit sursei citate.