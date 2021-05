Schimburi de focuri si urmarire spectaculoasa, dupa atacul unui vehicul de transport de bunuri in Amsterdam VIDEO

Volgens onbevestigde berichten is er inderdaad overvaller doodgeschoten door de politie in het weiland en 1 flink te grazen genomen door een #politiehond. Twee overvallers zouden in n kliko naast een woning verstopt hebben gezeten en zijn ook aangehouden #hvnl #BroekinWaterland pic.twitter.com/zl1ccckZiD - Maike Senders (@MaikeHVNL) May 19, 2021

Heftige video gemaakt door bewoners in Broek in Waterland. Vijf verdachten rennen over een weiland, terwijl de politie op ze schiet.

Broek in waterland Got him.

Drama, care a tinut Olanda cu sufletul la gura miercuri seara, a inceput catre ora locala 14.00 (15.00, ora Romaniei).Zeci de persoane inarmate, potrivit presei, au atacat un vehcul de transport de bunuri, in apropierea unei intreprinderi de metale pretioase situate in nordul orasului.Potrivit mai multor publicatii olandeze, vehiculul atacat transporta o importanta incarcatura de aur si diamante - a caror valoare este estimata la 50 de milioane de euro.Potrvit politiei, suspectii au fugit apoi cu doua vehicule catre satucul Broek in Waterland, urmariti de zeci de politisti."Este o situatie care nu se intampla in fiecare an", a declarat un purtatorde cuvant al politiei.Inregistrari video realizate de martori, difuzate de presa olandeza, surprind o masina care isi incheie cursa intr-o gradina si fugarii, imbracati in intregime in negru, care fug catre o pajiste din apropiere.Imagini surprind scene de haos, elicoptere care survoleaza schimburi de focuri intre politisti si hoti si o coloana de fum care se ridica dintr-o masina in flacari.Un purtator de cuvant al politiei a confirmat ca politistii mobilizati au folosit arme de foc.Politia a anuntat ca doi suspecti au fost raniti si ca unul dintre ei a murit in urma unui schimb de focuri, dar nu este sigura ca gloantele au fost trase de catre politisti.Gloantele nu i-au atins insa pe martori, pe politisti si pe transportatorii atacati, a anuntat primarul Amsterdamului.