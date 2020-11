Reuters: Schimbarile pe care Joe Biden le va aduce in politica energetica a Statelor Unite

Biden a aratat un interes pentru diplomatia multilaterala similara administratiilor democrate anterioare. Asta ar putea insemna o eventuala cale pentru membrii OPEC Iran si Venezuela de a iesi din sanctiunile Washingtonului si sa inceapa sa produca din nou, daca vor fi indeplinite conditiile potrivite.In Iran, aceasta cale ar putea include o abordare in parteneriat intre Washington si Europa, similara cu un acord incheiat sub administratia lui Obama.In Venezuela, Biden pare sa continue sa favorizeze sanctiunile pentru a presa regimul presedintelui Nicolas Maduro, dar ar putea spori eforturile diplomatice pentru a pune capat impasului prin negocierea unor noi alegeri sau impartirea puterii cu opozitia.Sanctiunile unilaterale ale presedintelui Donald Trump asupra celor doua tari au scos aproximativ 3 milioane de barili de titei pe zi de pe pietele internationale, putin mai mult de 3% din oferta la nivel mondial.Campania lui Biden nu a detaliat cum ar aborda aceste probleme.Lui Biden ii lipseste relatia pe care Trump a dezvoltat-o cu liderul de facto al Arabiei Saudite, printul mostenitor Mohammed bin Salman. Aceasta tara are cea mai mare influenta in Organizatia Tarilor Exportatoare de Petrol (OPEC), ceea ce inseamna ca este posibil ca Biden sa nu se implice la fel de mult in politica de productie a grupului. De asemenea, este mai probabil sa se bazeze pe canale diplomatice discrete pentru a influenta OPEC, fata de abordarea centrata pe Twitter a lui Trump.Campania lui Biden nu a detaliat inca cum va aborda aceste probleme, dar orice influenta pe care ar avea-o in calitate de presedinte ar fi probabil in serviciul aceluiasi obiectiv - un pret moderat al petrolului. Orice presedinte american are nevoie de combustibil accesibil consumatorilor. Iar pentru Biden, pretul ar trebui sa fie suficient de mare pentru a face competitive alternativele energetice curate fata de combustibilii fosili, in cadrul ambitiosului sau plan climatic.Trump s-a implicat mai mult in OPEC comparativ cu majoritatea predecesorilor sai. Uneori, el a influentat politica OPEC cu tweet-urile si apelurile sale telefonice, argumentand pentru un pret al petrolului suficient de mic pentru consumatori, dar suficient de ridicat pentru activitatile de forare.Sanctiunile sale au slabit, de asemenea, influenta membrilor OPEC Venezuela si Iran in cadrul grupului, eliminand doua mari obstacole istorice in calea unei politici OPEC pro-Washington. Aceasta politica a concentrat puterea la Arabia Saudita si Rusia , parte a grupului cunoscut sub numele de OPEC +.O administratie Biden va readuce SUA in Acordul climatic de la Paris, un pact international negociat in timpul administratiei Obama pentru a combate incalzirea globala, pe care Trump l-a respins pentru ca ar putea afecta economia SUA.De asemenea, Biden a promis ca va reduce emisiile din SUA pana la zero pana in 2050, inclusiv prin aducerea emisiilor din industria energetica la zero pana in 2035 - un obiectiv care va fi dificil de realizat fara o majoritate democrata in Congres.Opinia lui Biden este ca schimbarile climatice reprezinta o amenintare existentiala pentru planeta si ca o tranzitie de la combustibilii fosili poate fi o oportunitate economica daca Statele Unite se vor misca suficient de rapid pentru a deveni un lider in tehnologia energiei curate.Administratia lui Trump a actionat pentru a slabi sau a elimina obiectivele privind emisiile, inclusiv reducerea standardelor de emisii ale vehiculelor de catre Agentia SUA pentru Protectia Mediului si anularea Planului de energie curata al fostului presedinte Barack Obama , care necesita taieri in industria energiei electrice. Transportul si energia electrica reprezinta impreuna aproximativ jumatate din emisiile de gaze cu efect de sera ale tarii.In timp ce companiile europene de petrol si gaze precum BP si Royal Dutch Shell au inceput deja implementarea strategiilor pentru o tranzitie energetica globala, companiile din SUA precum Exxon Mobil si Chevron au ramas concentrate pe activitatile energetice traditionale - cu sprijim politic de la Washington.In timp ce Trump a cautat sa maximizeze productia interna de petrol si gaze, Biden a promis sa interzica eliberarea de noi permise de forare pe terenurile si apele federale, pentru a combate schimbarile climatice globale.Statele Unite au produs in 2019 aproape 3 milioane de barili de titei pe zi pe terenuri si ape federale, alaturi de 13,2 miliarde de metri cubi pe zi de gaze naturale, potrivit datelor Departamentului de Interne.Cantitatile reprezinta aproximativ un sfert din productia totala de petrol intern si mai mult de o optime din productia totala de gaze din SUA. Interzicerea federala a noilor permise ar insemna ca aceste cifre tind spre zero in decurs de cativa ani.De asemenea, ar avea un impact asupra veniturilor publice productia federala de petrol si gaze a produs venituri publice de aproximativ 12 miliarde de dolari in 2019, impartite intre Trezoreria SUA, state si judete, triburi si fonduri de curatare.