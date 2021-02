Scolile din Anglia se redeschid din 8 martie. Mai multe restrictii ar urma sa fie ridicate

"Parerea noastra este aceea ca va fi o redeschidere graduala a intregii Anglii , nu una pe regiuni", a declarat oficialul britanic pentru postul radiofonic LBC Radio."Mai intai copiii, apoi prioritatea o reprezinta scolile, unde doua persoane vor putea sa se intalneasca in exterior si chiar sa bea o cafea impreuna, iar toate aceste lucruri vor deveni posibile pe 8 martie. Apoi, pe 29 martie, doua familii sau grupuri de cel mult sase persoane vor putea sa se intalneasca si sporturile in aer liber vor putea fi din nou permise", a mai spus Nadhim Zahawi. Potrivit aceluiasi oficial britanic , datele medicale actuale arata faptul ca vaccinurile s-au dovedit eficiente in reducerea transmiterii maladiei COVID-19."E suficient sa va spun ca datele arata bine", a declarat Nadhim Zahawi pentru postul de televiziune Sky News, atunci cand a fost intrebat de reporteri daca vaccinurile sunt eficiente in reducerea numarului de infectari cu noul coronavirus si a numarului de spitalizari asociate maladiei COVID-19."Nu ne-am fi aflat aici acum, in aceasta dimineata, sa va spunem ca vom redeschide scolile pe 8 martie si... intrucat vacanta scolara incepe pe 29 martie, vom permite regula ca doua familii si grupuri de sase persoane sa poata sa se intalneasca in exterior... Nu v-am anunta aceste lucruri daca nu am fi increzatori ca programul de vaccinare incepe cu adevarat sa isi arate roadele", a mai spus oficialul britanic.