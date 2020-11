Scolile din New York se redeschid pe 7 decembrie, in pofida cresterii numarului de infectari

Intrucat numerosi parinti intampina dificultati in desfasurarea activitatilor profesionale si scolarizarea copiilor lor in timpul pandemiei, municipalitatea newyorkeza a renuntat sa mai impuna principiul conform caruia scolile primare ar trebui sa ramana inchise atat timp cat rata de rezultate pozitive la testele COVID-19 nu se mentine sub pragul de 3% timp de o saptamana.Procentajul testelor pozitive din New York este in prezent de 3,1%.Redeschiderea scolilor este posibila "pentru ca avem numeroase dovezi care ne arata ca scolile sunt foarte sigure", a declarat Bill de Blasio intr-o conferinta de presa.Elevii newyorkezi vor fi testati in fiecare saptamana, a adaugat primarul democrat al metropolei americane, precizand ca activitatile de predare ce presupun prezenta fizica a elevilor la cursuri timp de cinci zile pe saptamana sunt de preferat pentru scolile care sunt suficient de spatioase pentru a permite distantarea fizica.Pana acum, activitatile de predare in format fizic erau autorizate doar doua sau trei zile pe saptamana."Noi vrem ca elevii nostri sa mearga in clasele de predare cat mai mult timp posibil", a continuat primarul democrat din New York. "La fel isi doresc si familiile noastre", a adaugat Bill de Blasio.Scolile gimnaziale din sistemul public de invatamant vor ramane inchise, cu exceptia celor dedicate elevilor ce prezinta dificultati de invatare."Aceasta este calea de urmat si este totodata cea mai buna decizie", a declarat guvernatorul statului New York, Andrew Cuomo, in aceeasi conferinta de presa."Aceasta masura ii perturba mai putin pe elevi, mai putin pe familiile lor, iar elevii pot astfel sa isi continue cursurile si scolile sunt mai sigure decat spatiile invecinate", a adaugat guvernatorul Andrew Cuomo.In contextul in care cele mai multe scoli private au ramas deschise, Bill de Blasio a decis inchiderea scolilor publice din New York incepand din 19 noiembrie, invocand o rata de pozitivare la COVID-19 pe plan local de peste 3%.Dispozitia a generat imediat o serie de controverse, inclusiv o petitie ai carei semnatari au cerut ca scolile publice sa ramana deschise, alaturi de mai multe proteste ce au fost organizate in fata Primariei din New York.Aproximativ 1,1 milioane de elevi invata in scolile publice newyorkeze, care alcatuiesc cel mai mare district scolar din Statele Unite.Mai putin de o treime dintre ei - circa 300.000 - au reinceput scoala in format fizic in luna septembrie, multi dintre parintii newyorkezi alegand optiunea de predare online 100% din cauza temerilor legate de pandemia de coronavirus.Citeste si: Klaus Iohannis anunta cand se intorc elevii la scoala Citeste si: O treime dintre elevii din intreaga lume nu au acces la scoala online in pandemie (raport)