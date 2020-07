Scretarul de stat american Mike Pompeo a cerut legeri legislative ''libere si corecte'' la Hong Kong

"Felicitari partidelor pro-democratie din Hong Kong pentru aceste alegeri primare reusite. Alegerea Consiliului Legislativ in septembrie va trebui sa fie la fel de libera si corecta", a scris el pe Twitter "Observam, cu o ingrijorare serioasa, amenintarea sefei executivului din Hong Kong, Carrie Lam, potrivit careia aceste alegeri ar fi putut incalca noua lege a Beijingului privind 'securitatea nationala' pe acest teritoriu, ceea ce arata inca o data ca Partidul Comunist Chinez se teme de democratie si de liberul arbitru al propriului popor", a adaugat secretarul de stat american intr-un comunicat.Peste 600.000 de oameni din Hong Kong au luat parte la acest scrutin neoficial in acest weekend, in pofida avertismentelor autoritatilor ca ar putea incalca noua lege impusa de Beijing.