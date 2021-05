Scriitoarea americana Gloria Steinem, recompensata cu Premiul Printesa de Asturias pentru Comunicare

Gloria Steinem, cofondatoare in 1972 a revistei "Ms.", considerata prima publicatie feminina creata si condusa exclusiv de femei, s-a evidentiat si prin lupta sa in favoarea legalizarii avortului, echitatii salariale intre barbati si femei, aprobarea amendamentului pentru egalitatea de drepturi, precum si impotriva mutilarii geniale a femeilor si maltratarii infantile.Premiul acordat lui Steinem (Ohio, 1934) este al doilea din seria de opt distinctii acordate anual de Fundatia Printesa de Asturias. Saptamana trecuta, artista sarba Marina Abramovic a fost desemnata castigatoarea Premiului Printesa de Asturias pentru Arte, pentru cariera sa de peste 50 de ani in arta performativa.Absolventa a Smith College (Northampton, Massachusetts) in 1956, Steinem a studiat timp de doi ani in India dupa ce a primit o bursa, inainte de a se stabili la New York in 1960 si a lucra pentru revista "Help!", o etapa in care a figurat ca angajata la Playboy Club din New York pentru a scrie un articol despre conditiile de munca si salariile femeilor.Colaboratoare a fundatiei New York Magazine, ca jurnalist independent, ea a scris pentru revistele Esquire si The New York Times Magazine, si alte publicatii inainte de a deveni cofondatoarea revistei "Ms.", unde a fost editor timp de 15 ani, in prezent fiind membra in comitetul consultativ, din fruntea caruia a avut un rol important in vanzarea revistei catre Feminist Majority Foundation in 2001.Militantismul sau feminist a determinat-o sa participe la diferite foruri si fundatii ale femeilor, precum National Women's Political Caucus, la Ms. Foundation for Women, la Women's Action Alliance, Women and AIDS Fund si Women's Media Center.Gloria Steinem a capatat notorietate dupa publicarea in 1969 a articolului "After Black Power, Women's Liberation" in New York Magazine, orientandu-si apoi activitatea spre problemele legate de munca si drepturile minoritatilor.Este autoarea a numeroase best-sellere precum "The Beach Book" (1963), "Outrageous Acts and Everyday Rebellions" (1983), "Revolution from Within: A Book of Self-Esteem" (1992), "Marilyn" (1997), "Doing Sixty &Seventy" (2006) si "My Life on the Road" (2015), care a fost ecranizat in 2020 in filmul biografic "The Glorias", cu Julianne Moore in rolul principal.De asemenea, postul HBO a difuzat serialul "Mrs. America " care prezinta cateva episoade semnificative ale inceputului miscarii feministe din Statele Unite conduse de Steinem, care este interpretata in aceasta miniserie de actrita Rose Byrne.Ea a fost recompensata de-a lungul carierei sale cu nenumarate premii, precum Penney-Missouri Journalism Award (1970), Women's Sports Journalism Award (2004) sau Richard C. Holbrooke Distinguished Achievement Award 2015), iar in 1993 a fost inclusa in National Women's Hall of Fame, pentru ca sapte ani mai tarziu Biblioteca Congresului SUA sa o includa printre Legendele Vii.In 2013, presedintele de atunci al SUA Barack Obama i-a acordat Medalia Prezidentiala a Libertatii, iar dupa patru ani Universitatea Rutgers a infiintat catedra Gloria Steinem Endowed Chair in Media, Culture and Feminist Studies, in timp ce primarul New Yorkului Bill de Blasio, a instituit la 31 martie 2019 "Ziua Gloria Steinem".Fiecare premiu Printesa de Asturias este dotat cu o reproducere a unei sculpturi a lui Joan Miro, un cec de 50.000 de euro, o diploma si o medalie. Ceremonia de inmanare a premiilor este programata sa aiba loc in luna octombrie, la Oviedo.