Zeci de procurori generali din SUA cer Facebook sa abandoneze planurile privind o versiune a Instagram pentru copiii de sub 13 ani

"Utilizarea retelelor sociale poate fi in detrimentul sanatatii si bunastarii copiilor, care nu sunt pregatiti sa faca fata provocarilor implicate de un cont de socializare. In plus, Facebook nu a reusit, de-a lungul timpului, sa protejeze binele copiilor pe platformele sale", au spus oficialii intr-o scrisoare".Scrisoarea este semnata, de asemenea, de procurorii generali din districtul Columbia si din trei teritorii americane.Un purtator de cuvant al Facebook a declarat ca compania "tocmai a inceput sa exploreze o versiune de Instagram pentru copii" si a declarat ca se angajeaza "sa nu afiseze reclame in nicio experienta Instagram pe care o dezvoltam pentru persoanele cu varsta sub 13 ani".Compania a declarat ca a fost de acord ca orice versiune a aplicatiei de partajare a fotografiilor Instagram "trebuie sa acorde prioritate sigurantei si confidentialitatii acestora si ne vom consulta cu experti in dezvoltarea copilului, siguranta copilului si sanatatea mintala si cu avocati specializati in confidentialitate".Scrisoarea bipartinica, care a fost semnata de procurorii generali din New York, Texas, California, Massachusetts, Nebraska, Michigan, Ohio, Utah, Vermont, Kentucky si altii, afirma ca "se pare ca Facebook nu raspunde unei nevoi, ci creeaza una in schimb".Procurorul general al Massachusetts, Maura Healey, aafirmat pe Twitter ca Instagram pentru copii "este o incercare rusinoasa de a exploata si profita de persoanele vulnerabile".Scrisoarea spunea ca rapoartele media din 2019 aratau ca aplicatia Facebook Messenger Kids, destinata copiilor cu varste cuprinse intre sase si 12 ani, "continea un defect semnificativ de proiectare care le permitea copiilor sa ocoleasca restrictiile privind interactiunile online si sa se alature discutiilor de grup cu straini care nu erau anterior aprobati de parintii copiilor ".Luna trecuta, Campania pentru o copilarie fara comert a cerut, de asemenea, lui Zuckerberg sa nu creeze o versiune pentru copii, spunand ca ii va expune "unui mare risc".