Scrutinul, stanga germana si UE fata cu Rusia

In fata Rusiei si Bielorusiei lui Putin si Lukasenko sta NATO . Apoi ar mai fi UE. Iar in UE, primus inter pares e Germania. Conteaza, prin urmare, cum gandesc politic nemtii.Or, germanii, s-a spus, alcatuiesc un popor anxios. Asa se explica, poate, ecourile politice germane ale unei curioase globalizari. In cel mai puternic land german a prevalat, la urne, o anumita forma de angoasa. Cea starnita de globala naratiune ecologica, potrivit careia lumea ar fi pe sfarsite, daca nu se iau masuri draconice de redresare, implicand, la rigoare, punerea pe butuci a economiei de piata. Ceea ce ar arunca in aer lumea libera asa cum o stim, bazata pe drepturi inalienabile, intre care si dreptul la proprietate.Prin traditie, alegerile locale renane functioneaza "ca un soi de referendum", oglindind starea de spirit a poporului german, dupa cum reliefa un experimentat tovaras social-democrat, citat recent de publicatia Cicero. Nu exista niciun motiv sa nu-i dam crezare lui Franz Muntefering. Or, verdictul fostului demnitar german e necrutator, dupa aceste alegeri, pentru partidul lui. Caci Renania de Nord-Vestfalia e, cum s-a spus, patria social-democratiei. Iar Partidul Social-Democrat a inregistrat in propria sa patrie cel mai anemic scor din istorie.Cu doar 24 la suta din voturi, SPD a luat-o pe coaja rau. A pierdut acasa, pe teren propriu 7-8 procente, dupa reorientarea formatiunii spre stanga radicala si ecologism militant, odata cu accesul la carma gruparii a cuplului Borjans-Eskens. Borjans a edulcorat totusi infrangerea, alinandu-se cu cea si mai severa suferita la europene, cand SPD n-a luat decat 19 la suta.Politicianul n-ar fi ce e daca nu s-ar consola usor. Realitatea este ca, o data in plus, alegatorii au preferat originalele. Pentru optiuni comuniste, aveau la dispozitie Partidul Die Linke/Stanga, care a luat sub 4%. Iar pentru defulat frici irationale asociate mediului ambiant, pe verzi. Cei din urma sunt, de altfel, marii castigatori ai pariurilor locale de la 13 septembrie. In care ecologistii si-au adjudecat 20 la suta din sufragii, cu opt mai mult decat la scrutinul local precedent. La Koln, Bonn si Aachen, ei vor domina consiliile locale.In localitatile studentesti, ca orasul lui Carol cel Mare, Aachen, ca si la Bonn sau Munster, ecologistii, vioara intai la pustime, ar putea da primarul. Totusi, premierul CDU al landului Renania de Nord-Vestfalia, Armin Laschet, s-a bucurat si s-a felicitat calduros, considerand ca partidul sau ar fi repurtat o izbanda clara, de natura "sa confirme politica sa" (mai relaxata decat ale altor lider de land) in privinta restrictiilor in pandemie.Realitatea e alta. Fiindca, desi CDU a redevenit cel mai puternic partid din land, n-a obtinut decat cam 34 % din voturi, cu 3,2 mai putin decat in 2014. Si actuala sefa a partidului, Kramp-Karrenbauer, s-a felicitat, desi n-ar fi exclus sa planga in pumni, de vreme ce stie ca Uniunea Angelei Merkel a obtinut in scrutinul renan cel mai prost scor din istoria formatiunii ei. Iar toate astea, in ciuda bonusului pe care, in crize, il incaseaza invariabil partidele puterii.Rezulta ca, desi au abandonat o social-democratie decuplata de baza ei muncitoreasca si ratacita, in cautare de noi alegatori, pe drumuri colectivist-marxiste, electoratul german si mai ales tinerii lui raman, in mare masura, tributari miturilor, ideologiilor si naratiunilor stangii. Doar ca prefera versiunile lor globale, moderne si postmoderne.In rest, burghezia germana isi linge ranile. Clasa de mijloc s-a impartit. O parte si-a manifestat dezacordul cu CDU in formula Merkel trecand la verzi. Alta a protestat contra alunecarii Uniunii spre stanga, prin cele 5% date AfD si cele 5,6 acordate liberalilor clasici.Or, ce sunt optiunile politice ale stangii, cand in randul ei prevaleaza ideologiile si irationalul angoaselor, al fumurilor si visurilor junetii, daca nu un escapism? E o fuga de realitati in masura in care Germania si lumea libera au, dincolo de pandemie, alte probleme, reale.Poate cea mai acuta chestiune pentru Europa condusa de germani, este, dupa Brexit , riscul disocierii durabile a SUA de vestul Europei, sciziunea continentului si caderea in barbarie a tiraniilor rasaritene. De pilda, cea a Belarus. Aflata la cheremul Rusiei lui Putin, care se teme nesfarsit de-o revolutie, Rusia alba sufera cumplit sub un dictator care crede ca se poate salva prin arestarea, inchiderea, maltratarea si schingiuirea femeilor revoltatei sale natiuni.Aceleasi frici determina evolutia situatiei in alte colturi ale fostei URSS, alimentand de pilda in Republica Moldova incercarile disperate ale protipendadei mafiote, cleptocrate, pro-ruse, postcomuniste, de a se salva si a se perpetua la carma prin minciuni si represiuni.Si in Republica Moldova s-au ridicat la lupta pentru libertate si o cetate asanata, necorupta, femei curajoase, precum Maia Sandu. Care a demascat fara menajamente minciuna "dublei indexari" promovate de Dodon, cu gaunoasele lui promisiuni bianuale de majorari de 20%, dar n-a indexat pensia decat cu 1%. Maia Sandu propune o fezabila majorare a pensiei minime a basarabenilor pana la cel putin 2000 de lei, ca sa treaca toti varstnicii de pragul saraciei absolute. Banii i-ar lua de la coruptii care fura an de an sume fabuloase in euro. Si din investitiile care s-ar face intr-o tara izbavita de coruptie.Moldova, Belarus si, nu in ultimul rand, Rusia lui Alexei Navalnii, au enorma nevoie de ajutorul german, de refacerea puntilor transatlantice si de sanctiuni dure si bine calibrate impuse de SUA, de Berlin, de UE, de tarile grupului G7 unor dictatori si regimurilor lor corupte din rasarit. Un asemenea embargo serios le-ar putea slabi decisiv, dand castig de cauza valorilor democratiei, libertatii si statului de drept. Ingroziti de Rusia lui Putin, ca si de eventualitatea unor noi valuri migratoare sunt, de asemenea, multi est si central-europeni.Depasirea noilor diviziuni continentale si apropierea celor doua jumatati ale continentului ar contribui substantial la usurarea misiunii Germaniei de a edifica o Comunitate unita si eficienta. In acest scop, insa, o buna parte a electoratului german ar trebui sa se maturizeze. Si sa iasa din iluziile dulci si din frisonul autoflagelator in care se complace in prezent.