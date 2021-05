Monumentala sculptura 'The Vessel', responsabila de mai multe sinucideri, redeschisa publicului la New York

Oamenii vor fi totusi insotiti, iar prezenta agentilor de paza va fi triplata, relateaza EFE.'The Vessel', care reprezinta o scara in spirala formata din peste 2.500 de trepte si avand o inaltime de 45 de metri, a fost inchisa publicului in luna ianuarie, la o zi dupa ce un tanar de 21 de ani s-a sinucis in acest loc, fiind a treia sinucidere inregistrata in decursul a mai putin de un an.Considerata una dintre noile atractii turistice din New York, 'The Vessel' va putea fi vizitata doar de cei care vor sa o escaladeze in pereche sau in grup, iar vizitatorii vor fi atent supravegheati de agenti de paza care vor detecta orice comportament ce ar putea semnala o eventuala tentativa de suicid.Atat pe afisele sculpturii cat si pe biletele de acces, care inainte erau gratuite iar acum costa 10 dolari, se pot citi mesaje de prevenire a sinuciderilor.Related Companies, compania care gestioneaza complexul urbanistic Hudson Yards, unde este amplasata sculptura, a refuzat sa inalte barele de protectie care flancheaza treptele si culoarele de trecere, cum se ceruse intr-un raport.Lowell Kern, presedintele unuia dintre consiliile comunitare prezente in zona, a declarat presei ca desi sunt multumiti de schimbarile facute, sperau ca acestea sa fi fost mai mari. "Nu credem ca sunt suficiente. Singurul mod de a preveni viitoare tragerii este inaltarea barelor de protectie", a spus el.Sculptura, inaugurata in 2019, a costat circa 200 de milioane de dolari si a fost prezentata ca una din piesele centrale ale complexului Hudson Yards, descris drept cel mai scump proiect urbanistic din istoria SUA, cu o investitie totala de aproape 25 de miliarde de dolari.