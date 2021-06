Parlamentul European cere suspendarea brevetelor pentru vaccinurile anticovid

Cum pot fi abordate blocajele in productie

Intr-o rezolutie adoptata joi cu 355 voturi pentru , 263 impotriva si 71 abtineri, Parlamentul propune inceperea negocierilor pentru o derogare temporara de la Acordul TRIPS al OMC privind brevetele, pentru a imbunatati accesul global la produse medicale legate de COVID-19 la preturi accesibile si pentru a aborda constrangerile de productie la nivel mondial si deficitele de aprovizionare, informeaza un comunicat al PE. Acordarea de licente voluntare (atunci cand dezvoltatorul vaccinului decide cui si in ce conditii brevetul poate fi licentiat pentru a permite fabricarea), transferul de know-how si tehnologie catre tari cu industrii producatoare de vaccinuri reprezinta cea mai importanta modalitate de a extinde si de a accelera productia mondiala pe termen lung.SUA si Marea Britanie ar trebui sa elimine rapid barierele de export a vaccinurilor. Pentru a aborda blocajele in productie, Parlamentul solicita UE "sa elimine rapid barierele la export si sa isi inlocuiasca propriul mecanism de autorizare a exporturilor cu cerinte privind transparenta exporturilor".La randul lor, SUA si Regatul Unit ar trebui "sa elimine imediat interdictia de export a vaccinurilor si a materiilor prime", afirma eurodeputatii. Sunt necesare 11 miliarde de doze pentru imunizarea a 70% din populatia lumii si doar o fractiune din aceasta cantitate a fost deja produsa.In cele din urma, Parlamentul solicita ca viitoarele contracte de achizitie in avans sa fie pe deplin divulgate, in special pentru vaccinurile de noua generatie, si ca aceste contracte sa includa cerinte de transparenta pentru furnizori.