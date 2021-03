Un barbat care se credea singur la parinti a descoperit ca mai are 30 de frati si surori

Torrey, care traieste in orasul Atlanta din statul american Georgia , a dezvaluit ca a devenit initial suspicios dupa ce un test ADN pe care l-a facut a dezvaluit ca are doar partial origini franceze si engleze desi tatal sau i-a spus ca este "in majoritate francez/englez".Barbatul a relatat ca desi parintii sai au stiut ca isi va face un test ADN, niciunul dintre ei nu l-a avertizat ca a fost conceput prin intermediul unui donator de sperma."Mereu m-am gandit ca este bizar ca eu eram mult mai extrovertit, inalt si cu inclinatii muzicale decat oricine din familia mea dar niciodata nu m-am asteptat la asta", a afirmat barbatul.Totodata, el a relatat ca mereu si-a dorit frati si surori si ca a fost primit cu bratele deschise de catre noua sa familie recent descoperita.