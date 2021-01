Lantul de aprovizionare dintre Irlanda de Nord si Marea Britanie, pe cale sa se prabuseasca. Reglementarile post-Brexit duc la lipsa alimentelor si materiilor prime

Intr-o scrisoare trimisa ministrului Cancelariei primului ministru, Michael Gove, RHA afirma ca unele sectoare "au probleme enorme" cu noile reguli, complexe, la numai o saptamana si ceva dupa iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana.In timp ce Marea Britanie nu mai face parte din piata unica si uniunea vamala, Irlanda de Nord se afla cu cate un picior in fiecare tabara, parte a teritoriului vamal al Marii Britanii, dar si aliniata pietei unice a bunurilor a UE.Noile reguli au dus la golirea rafturilor din magazine in aceasta saptamana, magazinele avand dificultati sa importe produse proaspete din Marea Britanie, in timp ce producatorii au raportat ca tirurile nord-irlandeze nu au putut sa traverseze Marea Irlandei din cauza dificultatilor legate de declaratiile vamale.Potrivit RHA, liniile de aprovizionare cu materii prime din Marea Britanie au fost restrictionate din cauza schimbarii reglementarilor, iar fabricile au raportat probleme de aprovizionare serioase, inclusiv incapacitatea de a respecta contractele de aprovizionare a magazinelor.Asociatia l-a avertizat pe Gove sa introducerea unor dintre cele mai complexe proceduri vamale din lume aproape fara nicio pregatire, fara timp de implementare si cu o capacitate insuficienta au facut ca industria sa aiba probleme grave de aprovizionare."Acest fapt va avea ca rezultat marfuri lipsa de pe rafturile din supermarketuri si lipsa de materii prime pentru fabrici", a afirmat directorul general al RHA, Richard Burnett, in scrisoare.Gove a declarat vineri ca dificultatile de a transfera marfuri intre Irlanda de Nord si Regatul Unit se vor agrava, inainte ca situatia sa se imbunatateasca.Citeste si: O femeie din Sighet ofera 10.000 de euro recompensa in schimbul informatiilor despre persoana care i-a dat foc bolidului de lux