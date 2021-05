Pasaportul COVID, marul discordiei in Uniunea Europeana. Se reiau negocierile pe marginea documentului verde

Ce cere Parlamentul European

Conform Agerpres, obiectivul acestui certificat este de a stabili un cadru armonizat care sa faciliteze libera circulatie in interiorul UE in sezonul turistic estival, unele state membre lucrand deja la solutii proprii de acest fel fara a mai astepta un acord european.Documentul, denumit "certificat verde digital" european, trebuie sa ateste ca titularul sau a fost vaccinat anti-Covid-19, sau are un test negativ recent ori este imunizat dupa o infectie cu noul coronavirus."Inca mai sunt multe chestiuni deschise", afirma eurodeputata socialista germana Birgit Sippel.De exemplu, Parlamentul European cere ca testele PCR sa fie gratuite, adica sa fie suportate de statele membre, ceea ce multe dintre acestea refuza.Un alt punct de dezacord este cererea eurodeputatilor sa se garanteze ca titularii certificatului nu vor fi supusi carantinei sau unor teste suplimentare in tara de destinatie. Dar statele membre, in aceasta chestiune care tine inainte de toate de competenta lor, doresc sa-si rezerve dreptul de a institui astfel de masuri, mai ales in situatii exceptionale, precum raspandirea unor noi variante ale coronavirusului.