Google retrage reteaua sociala Parler, populara printre sustinatorii lui Trump, de pe Google Play Store

Grupul solicita ca toate aplicatiile disponibile in Google Play Store sa implementeze o politica de "moderare robusta pentru continut extrem" daca gazduiesc si difuzeaza mesaje ale utilizatorilor."Stim ca mesaje care incita la violenta in curs in Statele Unite continua sa fie difuzate pe Parler", a adaugat Google."Avand in vedere aceasta amenintare continua si imediata pentru siguranta publica, suspendam disponibilitatea aplicatiei in magazinul online Google pana cand (Parler) rezolva aceste probleme", conchide compania americana.Mesajele de sprijin pentru insurgentii care au patruns miercuri in cladirea Capitoliului au proliferat dupa aceste eveniment pe aceasta aplicatie care a castigat numerosi adepti in ultimele luni.Confruntate cu evenimentele recente, mai multe retele sociale au luat decizia de a suspenda conturile lui Donald Trump: permanent pe Twitter si pentru o perioada nedeterminata de timp pe Facebook , Snapchat sau Twitch.Decizia Google face acum ca accesul la aceasta platforma sa fie mai complicat pentru proprietarii de dispozitive care ruleaza sistemul de operare Android.Conform informatiilor aparute in mass-media americane, Apple a dat vineri aplicatiei Parler 24 de ore pentru a pune in aplicare o politica de moderare inainte de a o suspenda din propriul magazin online, App Store.Reteaua sociala Parler nu mai este ca la inceputurile sale apanajul unor grupari extremiste si atrage acum voci conservatoare mai traditionale, inclusiv congresmeni republicani.La fel ca alte platforme alternative, Parler reglementeaza mai putin decat principalele retele sociale dezinformarea si discursul de incitare la ura.