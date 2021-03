Washingtonul vrea sa "revitalizeze" NATO, anunta Antony Blinken in prima sa vizita la Bruxelles

CITESTE SI:

Aflat in prima sa vizita la sediul NATO, la Bruxelles Antony Blinken a apreciat ca Alianta Nord-Atlantica se afla intr-un moment esential in infruntarea amenintarilor la adresa lumii, mai ales din partea modificarilor climatice."Am venit aici pentru a exprima angajamentul de nezdruncinat al Statelor Unite (fata de NATO)", a declarat Blinken presei, intr-o conferinta de presa cOmuna cu secretarul general al NATO, norvegianul Jens Stoltenberg, citat de news.ro "Statele Unite vor sa-si reconstruiasca parteneriatele, iar inainte de toate cu aliatii nostri din NATO . Vrem sa revitalizam Alianta", a subliniat el.Membri europeni ai NATO au salutat schimbarea de ton a noului presedinte american Joe Biden , dupa patru ani de frictiuni cu Washingtonul in timpul presedintiei lui Donald Trump , care a catalogat Alianta drept "depasita".Jens Stoltenberg a prezentat domeniile in care NATO se poate moderniza pe termen mediu - si anume prin masuri in lupta impotriva incalzirii globale printr-o finantare mai "durabila" a operatiunilor militare, care necesita sustinerea Statelor Unite.Intrebat despre o eventuala retragere din Afganistan , Antony Blinken a raspuns ca oexaminare a optiunilor este in continuare in curs si a anuntat ca ii va asculta si se va consulta cu aliatii.Ministrii de Externe ai statelor membre NATO discuta despre Afganistan urmatoarele doua zile, la Bruxelles."Am intrat impreuna (in Afganistan), ne-am adaptat impreuna, iar atunci cand va veni momentul vom pleca impreuna", a subliniat Antony Blinken cu privire la angajamentul occidental in aceasta tara devastata de razboi