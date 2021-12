Secretarul general al NATO susține că Rusia ”nu are drept de veto” în cazul aderării Ucrainei la formațiune: ”Este inacceptabil”

Secretarul general al Alianţei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, a insistat miercuri că Rusia "nu are niciun drept de veto" în cazul în care se va decide ca Ucraina să devină parte a NATO, relatează agenţia de presă EFE şi publicaţia Ukrainska Pravda.

"Rusia nu are niciun drept de veto, nu are nimic de spus şi nu are dreptul să stabilească o spirală de influenţă pentru a încerca să-şi controleze vecinii", a subliniat Stoltenberg în cursul unei conferinţe de presă la finalul unei reuniuni de două zile a miniştrilor de externe din ţările aliate, catalogând drept inacceptabil ca actori geopolitici majori în zilele noastre să pretindă să aibă dreptul la "sfere de influenţă" şi de a controla politica vecinilor săi.

"Noi am spus că Ucraina va deveni membră, dar depinde de noi, cei 30 de aliaţi în cadrul NATO, să decidem când Ucraina va fi pregătită să devină şi să îndeplinească standardele NATO", a adăugat el.

La această reuniune, şefii diplomaţiilor din NATO şi-au exprimat îngrijorarea faţă de concentrarea de forţe militare ruseşti în apropierea frontierei ucrainene, problemă pe care au abordat-o şi cu miniştrii de externe din Ucraina şi Georgia, prezenţi la această întrunire.

Stoltenberg a subliniat că aliaţii vor continua să utilizeze NATO drept o "platformă" pentru a coordona posibilitatea impunerii de sancţiuni economice împotriva Moscovei şi a altor decizii în cazul unei noi agresiuni ruse împotriva Ucrainei.

Omul politic norvegian a indicat clar că Alianţa ajută Kievul pe calea aderării prin reforme, sprijinind lupta împotriva corupţiei şi edificarea instituţiilor de securitate.

Stoltenberg a subliniat că NATO este o alianţă defensivă şi că Rusia trebuie "să respecte voinţa poporului ucrainean". El a insistat asupra faptului că Ucraina este "o ţară independentă, suverană, cu frontiere recunoscute pe plan internaţional, care cuprind peninsula Crimeea, anexată "ilegal" de Rusia în 2014, şi regiunea Donbas, dintre care o bună parte este controlată de separatişti proruşi.

Sintagma "sfera de influenţă a Rusiei" a fost menţionată într-una din întrebările adresate de jurnalişti secretarului general al NATO, precizează Ukrainska Pravda.

"Întrebarea însăşi trimite la ceva ce este inacceptabil, la faptul că Rusia 'are o sferă de influenţă', că Rusia poate controla ce trebuie şi nu trebuie să facă vecinii ei. Nu vrem să ne întoarcem la o astfel de lume, unde actori geopolitici majori pot stabili restricţii pentru ceea ce ar trebui să facă state independente suverane", a declarat Stoltenberg, citat de publicaţia ucraineană.

"Ideea că sprijinul NATO pentru o ţară suverană este o "provocare" este pur şi simplu greşită. Aceasta relevă lipsă de respect pentru suveranitatea şi aspiraţiile poporului ucrainean. Acest lucru spune mai multe despre Rusia decât despre NATO", a afirmat Jens Stoltenberg.

La 1 decembrie, preşedintele rus Vladimir Putin a declarat că doreşte "acorduri concrete" pe hârtie cu SUA şi alte ţări NATO care să stipuleze că Alianţa Nord-Atlantică nu se va extinde spre Est.

