Secretarul de stat american va semna la Varsovia un contract privind cresterea prezentei militare a SUA in Polonia

Pompeo va semna acordul in acest sens ca reprezentant al presedintelui Donald Trump , a precizat pentru agentia PAP Krzysztof Szczerki, seful de cabinet al presedintelui Andrej Duda.Acesta a mentionat ca acordul este materializarea unei declaratii semnate anul trecut de cei doi sefi de stat.Documentul prevede transferul in Polonia a unei parti din efectivele Corpului V al armatei terestre a SUA de la Fort Knox, in Kentucky. Misiunea lor va consta in planificare operationala, monitorizarea fortelor din Europa si coordonare cu partenerii europeni din NATO In prezent in Polonia sunt stationati circa 4.500 de militari americani.Pompeo efectueaza saptamana viitoare un turneu in Slovenia, Austria si Polonia.SUA au anuntat retragerea a 11.900 de militari din Germania, efectivele acestora urmand sa se diminueze de la 36.000 la 24.000.