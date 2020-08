Secretarul general al NATO avertizeaza Rusia "sa nu se amestece" in Belarus

"Nimeni, nici Rusia, nu ar trebui sa se amestece acolo", a subliniat Stoltenberg intr-un interviu acordat joi tabloidului german Bild."Belarusul este un stat suveran si independent", a subliniat el."Este foarte clar, noi respectam integritatea teritoriala belarusa", a insistat secretarul general al NATO, care s-a intalnit joi, la Berlin, cu cancelarul german Angela Merkel Stoltenberg face aceste declaratii in contextul in care, la Moscova , presedintele rus Vladimit Putin s-a declarat pregatit sa desfasoare forte pe teritoriul Belarusului, in cazul in care contestarea alegerilor degenereaza, in cadrul unor acorduri in domeniile securitatii si militar.Putin a subliniat ca criza din Belarus este "treaba societatii si poporului belarus".El a adaugat insa ca, din punctul sau de vedere, "noi ne comportam mult mai rezervat si mai neutru ca multe alte tari, atat europene, cat si americana".Presedintele belarus Aleksandr Lukasenko care se confrunta de trei saptamani cu un val de proteste de o amploare fara precedent, a anuntat ca a primit, la jumatatea lui august, o promisiune a unui "ajutor" din partea Moscovei in vederea apararii securitatii tarii sale.Jens Stoltenberg a pus Minskul in garda miercuri impotriva oricarei tentatve de a instrumentaliza o pretinsa consolidare a NATO in regiune, cu scopul de a justifica reprimarea manifestantilor.Lukasenko afirma in weekend ca a constatat "importante actiuni ale unor forte NATO in imediata apropiere" a frontierei belaruse, pe teritoriile Poloniei si Lituaniei. Aceasta acuzatie a fost respinsa imediat de NATO.