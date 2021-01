Secretarul general al ONU, despre asaltul asupra Capitoliului: Este fundamental ca liderii sa le transmita sustinatorilor sa evite violentele

Prin intermediul purtatorului sau de cuvant, Guterres a reactionat la evenimentele violente din capitala SUA, unde sute de sustinatori ai presedintelui in exercitiu, Donald Trump , au luat cu asalt sediul legislativului american, obligandu-l sa-si suspende reuniunea dedicata validarii victoriei electorale a presedintelui ales Joe Biden "In aceste circumstante, este important ca liderii politici sa insiste pe langa sustinatorii lor asupra nevoii de a evita violenta, precum si sa respecte procesele democratice si statul de drept", a insistat secretarul general al ONU.Citeste si: Peste un milion de doze de vaccin contra COVID-19, administrate in Uniunea Europeana. Ce tari sunt pe primele locuri