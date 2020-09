Secretarul general al ONU, ''profund ingrijorat'' dupa recurgerea la forta in Belarus impotriva manifestantilor pasnici

Exprimata intr-un comunicat dat publicitatii, preocuparea sa are, de asemenea, in vedere "arestarea unor persoane care isi exprimau drepturile democratice legitime". Antonio Guterres mai este ingrijorat si de "informatiile in legatura cu tacticile de intimidare contra personalitatilor opozitiei, presei" si reprezentantilor societatii civile, a precizat documentul."Criza actuala poate fi rezolvata numai de poporul belarus prin intermediul unui dialog larg si incluziv, care trebuie sa inceapa imediat in interesul stabilitatii", a adaugat secretarul general al ONU, in timp ce presedintele belarus Aleksandr Lukasenko, contestat de peste o luna, se va deplasa luni in Rusia , pentru a discuta cu omologul sau rus, Vladimir Putin Antonio Guterres "a lansat un apel autoritatilor sa se abtina de la recurgerea la forta" impotriva manifestantilor pasnici si "sa se asigure ca vor fi efectuate anchete aprofundate asupra acuzatiilor de tortura si rele tratamente aplicate persoanelor aflate in arest", se mai mentioneaza in comunicat.Presedintele Aleksandr Lukasenko este acuzat ca a fraudat alegerile prezidentiale de la 9 august. O noua mare manifestatie a opozitiei este asteptata duminica la Minsk, a cincea de acest fel. La precedentele proteste au participat cel putin 100.000 de persoane pentru a cere plecarea de la putere a actualului sef al statului.