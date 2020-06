Secretarul Trezoreriei SUA: "Suntem bine pozitionati pentru o redeschidere puternica, in etape, a tarii"

Ziare.

Mnuchin, care urma sa fie audiat in Comisia pentru companii mici din Senatul american pentru evaluarea programelor federale de finantare pentru salvarea din criza coronavirusului, a afirmat intr-o declaratie scrisa ca datele referitoare la locurile de munca si alti indicatori economici "arata ca suntem bine pozitionati pentru o redeschidere puternica, in etape, a tarii".Mnuchin si Jovita Carranza, administrator al Administratiei pentru Companii Mici, ar fi urmat, potrivit asteptarilor, sa fie supusi unor intrebari dificile referitoare la defectiunile survenite la lansarea Programului de Protectie a Salariilor, de 660 de miliarde de dolari.Multe companii au avut dificultati sa acceseze imprumuturile din cauza defectiunilor tehnice, in timp ce multe companii publice, bine finantate, au accesat imprumuturi de mai multe milioane de dolari, ceea ce l-a determinat pe Mnuchin sa faca noi recomandari, care au cerut companiilor sa returneze fondurile."Asa cum ar fi fost de asteptat cu un program de o asemenea magnitudine, pus in practica la nivel national intr-un timp record, initil au avut unele complicatii. Le-am rezolvat rapid", a afirmat Mnuchin in declaratie.El a spus ca programul a sustinut locurile de munca a circa 50 de milioane de lucratori si peste 75% din forta de munca din toate cele 50 de state.In pofida optimismului sefului Trezoreriei, economia are un drum lung pentru redresare. In timp ce situatia locurilor de munca s-a imbunatatit in luna mai in mod neasteptat, rata somajului a ramas la 13,3%, un maxim record dupa cel de-al Doilea Razboi Mondial, fiind inca in crestere pentru afro-americani si asiatici. Redresarea este asteptata sa dureze ani de zile.Banca Mondiala a prognozat luni ca economia SUA se va contracta cu 6,1% in acest an, iar economia mondiala cu 5,2%.