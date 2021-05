O fosta sectie de politie din Londra a fost transformata in muzeu. Ce nume celebre au calcat in ea

Bow Street Police Museum este situat in cartierul Covent Garden, intr-un spatiu care adapostea o sectie de politie si un tribunal unde au comparut, printre altii, scriitorul Oscar Wilde si sufragetele Emmeline si Christabel Pankhurst.Muzeul este dedicat Bow Street Runners, considerata prima forta de politie profesionista din Londra, creata in 1749 si ulterior unita cu Metropolitan Police. Exponatele spun povestea unei lungi istorii de crime si de anchete.'' Cladirea acesta a fost inaugurata in 1881 ca sectie de politie, dar si ca tribunal'', a declarat pentru Reuters curatoarea muzeului, Jen Kavanagh, adaugand ca pe strada a existat un tribunal de la 1740.''Am vrut cu adevarat sa ne asiguram ca o importanta pagina din istoria Londrei precum si o astfel de cladire simbolica au fost readuse la viata oferindu-ne oportunitatea de a scoate in evidenta ceea ce se petrecea intre acesti patru pereti'', a mai spus ea.Sectia de politie Bow Street a fost inchisa in 1992. Tribunalul, unde au fost audiati infractori celebri precum gemenii Kray si dictatorul chilian Augusto Pinochet, s-a inchis in 2006.Vizitatorii au acces la celulele si birourile de la parterul sectiei de politie. Printre obiectele expuse se afla uniforme, catuse si boxa instantei cu numarul doi.Cladirea a fost restaurata, iar deasupra fostei sectii de politie se afla acum un hotel.