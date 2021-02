Sefa Centrului European pentru Controlul Bolilor: "Lumea trebuie sa se pregateasca de eventualitatea ca noul coronavirus sa ramana printre noi"

"Acum pare sa fie mai probabil sa ramana" decat sa dispara, a declarat Andrea Ammon, sefa ECDC. "Pare foarte bine adaptat la oameni. Deci trebuie sa ne pregatim pentru eventualitatea ca el sa ramana printre noi", a adaugat ea."Nu ar fi primul virus care ramane printre noi pentru totdeauna, deci nu este o caracteristica neobisnuita pentru un virus", a mai spus sefa agentiei sanitare europene cu sediul la Stockholm.Daca vaccinurile permit reducerea foarte drastica a riscului de a contracta COVID-19, oamenii de stiinta nu stiu inca daca ele impiedica si transmiterea virusului sau in ce masura.Cat va dura pana se va sti mai clar daca vaccinurile opresc transmiterea virusului? Potrivit sefei ECDC vor fi necesare "cateva luni". "Se efectueaza studii dar este necesar un volum mai mare de oameni vaccinati pentru a putea intelege", a precizat Andrea Ammon.Variantele, in special cele sud-africana si braziliana, complica datele problemei, intrucat e xista suspiciuni ca ar putea slabi eficacitatea vaccinului "Intrebarea este ce implica asta pentru eficacitatea vaccinului", a subliniat Andrea Ammon, dand exemplul gripei sezoniere, care obliga la adaptarea vaccinurilor in fiecare an."Este posibil ca acelasi lucru sa se intample, sau ca la un moment dat virusul sa se stabilizeze si ca noi sa putem utiliza un vaccin pentru o lunga perioada", a declarat ea pentru France Presse prin videoconferinta.In plus, directoarea ECDC a facut apel la tarile UE sa-si mentina restrictiile in vigoare in prezent, in pofida unei scaderi a numarului de cazuri in majoritatea statelor europene."Este inca un tablou contrastant (...) Nu suntem inca la finalul problemelor noastre", a afirmat ea, atragand atentia asupra faptului ca toate statele UE - cu exceptia Finlandei - se afla inca intr-o situatie epidemiologica "serioasa", potrivit criteriilor ECDC."Toata lumea s-a saturat de masuri, dar cand alergi o proba de fond (...) trebuie sa parcurgi si ultimii kilometri", a pledat ea. Numarul de noi cazuri cotidiene in intreaga Europa se apropie in prezent de 150.000 , fata de circa 250.000 in urma cu o luna, potrivit datelor oficiale compilate de AFP.Orice relaxare a masurilor trebuie sa se faca intr-un mod "progresiv" si "numai atunci cand observati ca numarul de cazuri ramane stabil sau scade puteti trece la o noua etapa", a recomandat ea.Confruntata cu o penurie de vaccinuri agravata de intarzierile livrarilor, Uniunea Europeana a avut un demaraj dificil al campaniei sale de vaccinare inceputa la sfarsitul lui decembrie Potrivit ultimei centralizari a datelor oficiale de vineri, numai 3% din populatia UE a primit cel putin o doza, iar 1,4% pe amandoua, cu un total de 20 de milioane de doze administrate.Comisia Europeana, criticata pentru modul in care a gestionat vaccinarea, si-a fixat ca obiectiv sa inoculeze 70% din populatia adulta "pana la sfarsitul verii"."Toata lumea vrea acest lucru, toate eforturile merg in aceasta directie", a raspuns Andrea Ammon, intrebata fiind daca acest obiectiv i se pare realizabil.