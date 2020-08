Sefa de campanie a candidatei antinsistem la prezidentialele din Belarus, arestata din nou: "Probabil nu va fi eliberata pana luni"

Maria Moroz a fost arestata sambata, a declarat pentru AFP Anna Krasulina, purtatoarea de cuvant a Svetlanei Tihanovskaia, contracandidata presedintelui Aleksandr Lukasenko, aflat de 26 de ani la putere.In Belarus, o tara cu 9.5 milioane de locuitori, au loc duminica alegerile prezidentiale. Votarea a inceput, practic, de marti, inregistrandu-se pana in prezent o participare de peste 32%, conform informatiilor furnizate de autoritati.Maria Moroz "probabil nu va fi eliberata pana luni", adica dupa vot, a spus Krasulina, adaugand ca motivul arestarii nu este cunoscut.Joi, Moroz a fost arestata dupa o vizita la ambasada Lituaniei, fiind eliberata in cursul aceleasi zile.Sambata seara a mai fost arestata o aliata importanta a Svetlanei Tihanovskaia, eliberata ulterior. Este vorba de Maria Kolesnikova, anterior sefa de campanie a lui Viktor Babariko, un fost bancher care intentiona sa candideze la functia de sef al statului, dar care a fost arestat.In plus, consultantul politic Vitali Skliarov, care a lucrat pentru campanii prezidentiale in SUA si Rusia , este acuzat in Belarus ca a contribuit la organizarea de manifestatii si risca pana la trei ani de inchisoare, a anuntat sambata avocatul acestuia. Skliarov, in varsta de 44 de ani, cercetator la Universitatea Harvard, s-a nascut in Belarus, dar locuieste la Washington , iar sotia sa este cetatean american.Din primavara, in urma unei mobilizari neasteptate a populatiei in favoarea opozitiei, autoritatile din Belarus au intensificat operatiunile indreptate impotriva adversarilor presedintelui Lukasenko.Doi potentiali candidati la alegerile prezidentiale au fost inchisi, ceea ce a determinat-o pe sotia unuia dintre acestia, Svetlana Tihanovskaia, sa preia conducerea curentului de opozitie. Aceasta a reusit sa stranga multimi de o amploare fara precedent la mitingurile sale.Presedintele Lukasenko a denuntat un complot al adversarilor sai, sustinut de mercenarii rusi, care ar viza destabilizarea tarii si preluarea puterii. El acuza, de asemenea, Occidentul, si in special SUA, de complot impotriva sa.Intr-un interviu acordat vineri AFP, candidata opozitiei a salutat "trezirea" poporului dupa mai bine de un sfert de secol sub regimul presedintelui Aleksandr Lukasenko, care conduce tara cu o mana de fier si este adesea numit ultimul dictator al Europei. In acelasi timp, Tihanovskaia a declarat ca nu trebuie sa isi faca nimeni iluzii cu privire la rezultatul scrutinului, deoarece "fraude nerusinate" au fost deja comise de la inceperea votului anticipat, cu atat mai mult cu cat numarul observatorilor independenti a fost redus la minimum.