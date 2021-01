Seful companiei Moderna sustine ca vaccinul anti-COVID ar asigura protectie "pentru cativa ani"

Compania de biotehnologie din SUA, care a uimit lumea anul trecut, venind cu un vaccin impotriva bolii cauzate de noul coronavirus in doar cateva saptamani, a primit miercuri aprobarea Comisiei Europene.Avand in vedere ca dezvoltarea vaccinurilor necesita de obicei ani, durata de protectie a vaccinurilor COVID-19 este o intrebare persistenta pentru oamenii de stiinta si autoritatile de reglementare."Scenariul de cosmar care a fost descris in mass-media in primavara cu un vaccin care functioneaza doar o luna sau doua este, cred, de ignorat", a declarat Stephane Bancel, CEO al Moderna, la un eveniment organizat de grupul de servicii financiare Oddo BHF."Dezintegrarea anticorpilor generata de vaccin la oameni scade foarte incet (...) Credem ca va exista protectie potential pentru cativa ani."Bancel a adaugat ca compania sa era pe cale sa demonstreze ca vaccinul sau va fi eficient si impotriva variantelor de coronavirus observate in Marea Britanie si Africa de Sud.Oamenii de stiinta au spus ca vaccinurile nou dezvoltate ar trebui sa fie la fel de eficiente impotriva ambelor variante.Comisia Europeana a autorizat conditionat miercuri, 6 ianuarie, vaccinul impotriva COVID-19 dezvoltat de compania americana Moderna.Executivul comunitar a comandat 160 de milioane de doze de la compania Moderna in numele statelor membre ale blocului comunitar. Pentru vaccinare sunt necesare doua doze de vaccin.Autorizarea conditionata inseamna ca vaccinul poate fi folosit in inocularea cetatenilor UE, dar obliga companiile sa continue sa impartaseasca informatii asupra efectelor pe termen lung, de exemplu.CITESTE SI: