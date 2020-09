Seful diplomatiei americane, "profund ingrijorat de informatiile despre rapirea si tentativa de expulzare fortata a unor lideri ai opozitiei din Belarus"

Mike Pompeo s-a declarat "profund ingrijorat de informatiile despre rapirea si tentativa de expulzare fortata a unor lideri ai opozitiei din Belarus".Secretarul de stat s-a referit in special la opozanta Maria Kolesnikova, condusa cu forta in cursul noptii de luni spre marti la frontiera dintre Belarus si Ucraina unde a fost arestata, dupa cum au facut cunoscut doi dintre partizanii sai care se aflau alaturi de ea.Cei doi insotitori, Anton Rodnenkov si Ivan Kravtov - ambii membri ai "consiliului de coordonare" al opozitiei - care au fost condusi ca si ea la frontiera, au acceptat sa intre in Ucraina, unde au putut depune marturie."Reamintim autoritatilor din Belarus ca este de responsabilitatea lor sa asigure securitatea dnei Kolesnikova si a tuturor celor care sunt retinuti pe nedrept", a spus Mike Pompeo."Statele Unite, in coordonare cu partenerii si aliatii nostri, au in vedere sanctiuni tintite suplimentare pentru a favoriza responsabilizarea celor implicati in incalcarea drepturilor omului si represiunea din Belarus", a adaugat seful diplomatiei de la Washington Maria Kolesnikova este ultima dintre cele trei figuri feminine ale opozitiei foarte vizibile in timpul campaniei prezidentiale care a ramas in Belarus. Celelalte doua, candidata Svetlana Tihanovskaia si Veronika Tepkalo, au plecat in strainatate.De o luna, manifestatii saptamanale reunesc in fiecare duminica peste 100.000 de persoane la Minsk impotriva realegerii considerate frauduloase a lui Aleksandr Lukasenko pe 9 august.