Seful diplomatiei americane promite sa publice e-mailurile lui Hillary Clinton, dupa ce a fost criticat de Trump

In legatura cu atacul presedintelui Statelor Unite la adresa lui, secretarul de stat a spus la postul Fox News: "Se va ajunge la asta. Vom publica aceste informatii pentru ca americanii sa le poata vedea".Intrebat daca va face acest lucru inainte de alegerile prezidentiale de la 3 noiembrie, Mike Pompeo a adaugat: "Vom face asta cat mai repede posibil. Sunt convins ca vom vedea mai multe inainte de alegeri".Devansat in sondaje de rivalul sau democrat, Joe Biden , si obligat sa stea in casa la o saptamana dupa ce a fost testat pozitiv la COVID-19, Donald Trump l-a atacat, joi, in mod neobisnuit pe Mike Pompeo, unul dintre putinii care scapasera pana atunci de criticile sale publice.El s-a plans ca Mike Pompeo nu a reusit sa gaseasca cum sa o incrimineze pe Hillary Clinton, fost secretar de stat, in afacerea e-mailurilor.Aceste e-mailuri "sunt la Departamentul de Stat, dar Mike Pompeo nu a reusit sa le scoata de acolo, ceea ce este un lucru foarte nefericit", a declarat presedintele-candidat. "Nu sunt multumit de el in legatura cu asta", "el conduce Departamentul de Stat, ar trebui sa le scoata", a insistat el.Hillary Clinton, fosta adversara democrata impotriva lui Donald Trump in 2016, a fost criticata pentru ca a utilizat un server privat pentru o parte a corespondentei sale la Departamentul de Stat, si nu serverul guvernamental securizat. In campania contra ei, republicanul a cerut constant ca sa fie inchisa.Dupa o ancheta, FBI nu a retinut acuzatiile impotriva lui Hillary Clinton, apreciind numai ca a fost "extrem de imprudenta"."Amintiti-va, au existat informatii confidentiale pe un server privat. Acest lucru nu ar fi trebuit sa se intample niciodata", a spus Mike Pompeo vineri. "Hillary Clinton nu ar fi trebuit niciodata sa faca asta. A fost un comportament inacceptabil", a subliniat el.O ancheta a democratilor din Camera Reprezentantilor a dezvaluit anul trecut ca fiica lui Donald Trump, Ivanka, si sotul ei, Jared Kushner, ambii consilieri la Casa Alba , au utilizat conturi private de e-mail pentru corespondenta in legatura cu activitatea lor guvernamentala.