Seful FMI avertizeaza ca exista un grad ridicat de incertitudine care planeaza asupra perspectivelor globale

In acest context, Kristalina Georgieva a apreciat ca o noua alocare de Drepturi Speciale de Tragere (DST), moneda de rezerva creata de Fondul Monetar International, ar pune la dispozitia statelor membre un spatiu fiscal mai extins pentru a raspunde la criza sanitara si a accelera tranzitia la economia digitala si cea "verde".In mandatul presedintelui Donald Trump , SUA, cel mai mare actionar la FMI, au blocat o astfel de masura, sustinand ca ar furniza mai multe resurse tarilor bogate, avand in vedere ca alocarea drepturilor speciale de tragere se va face proportional cu cota parte detinuta de fiecare tara la FMI.La conferinta online cu Georgieva a participat si ministrul suedez al Finantelor, Magdalena Andersson, care ocupa postul postul de presedinte al Comitetului Financiar si Monetar (CMFI), forul de conducere al Fondului Monetar International, a spus ca nevoia de lichiditate ramane la un nivel ridicat, adaugand ca se va consulta cu satele membre cu privire la optiunile care exista pentru cresterea lichiditatii.Kristalina Georgieva a subliniat ca FMI si-a majorat rapid finantarea preferentiala pentru pietele emergente si economiile in curs de dezvoltare, inclusiv prin donarea a aproximativ 20 de miliarde de dolari sub forma de DST-uri existente. Acestea ar urma sa continue sa joace un rol important, dar este nevoie si de alte masuri, a apreciat Georgieva."Va continua sa fie important, poate chiar mai important, pentru noi sa putem sa ne extindem capacitatea de a sprijini tarile care au ramas in urma", a spus Georgieva. Aceasta a adaugat ca optiunea de a derula o noua alocare de DST-uri, o masura comparabila cu o banca centrala care tipareste bani, nu a fost niciodata exclusa complet de statele membre ale FMI, adaugand ca unele tari au continua sa discute aceasta posibila alocare.