Seful FMI sfatuieste guvernele sa continue sa cheltuiasca. Investitiile care ar putea stimula productivitatea si veniturile

Georgieva a indemnat statele sa investeasca in proiecte "verzi" si in infrastructura digitala pentru a stimula productivitatea si veniturile, adaugand ca este imperativ ca tarile cu venituri reduse sa fie ajutate sa faca fata poverii datoriilor mari astfel incat sa poata sa isi mentina sprijinul pentru cetatenii lor."In ultimele luni imaginea de ansamblu a devenit mai putin sumbra, dar cu toate acestea ne asteptam in continuare la cea mai grava recesiune globala de dupa Marea criza economica", a declarat Kristalina Georgieva intr-o conferinta de presa cu prilejul reuniunilor anuale ale FMI si Bancii Mondiale. "La noua luni de la debutul pandemiei, ne confruntam in continuare cu o criza care a provocat peste un milion de decese si a aruncat economia in marsarier, conducand la o crestere brusca a somajului, saraciei si a riscului aparitiei unei generatii pierdute in tarile cu venituri reduse", a adaugat Georgieva.Potrivit celor mai recente prognoze ale FMI, economia mondiala va inregistra o revenire partiala si inegala in 2021, cand PIB-ul mondial ar urma sa inregistreze un avans de 5,2%, dar a avertizat ca raman in continuare riscuri semnificative, inclusiv de pe urma exploziei numarului de cazuri de persoane infectate.In acest context, Georgieva a spus ca este vital pentru toate tarile sa continue masurile esentiale destinate protejarii vietilor si mijloacelor de trai, inclusiv prin programe precum garantii de credite si subventionarea salariilor."Daca masurile de sprijin vor fi retrase prea devreme exista riscul unor pagube serioase", a spus directorul general al FMI, o institutie care din punct de vedere istoric a fost un campion al unei politicii bugetare restrictive.Potrivit estimarilor FMI, guvernele din intreaga lume au injectat deja 12.000 de miliarde de dolari in economie, ceea ce a majorat deficitele bugetare cu noua puncte procentuale, in medie, si a pus datoria publica globala pe o traiectorie care o va duce peste pragul de 100% din PIB pentru prima data in 2022.